Слуга народу "запалює": на з'їзді Зе!Молодіжки Арахамія виступив як ді-джей

Давид Арахамія на вечірці Зе!Молодіжки / Скріншот

У Скадовську Херсонської області пройшли триденні збори молодіжної організації партії Слуга народу Зе!Молодіжка.

В рамках табору пройшли "лекції ,запальні вечірки, тренування з йоги, квести і філософський клуб з народними депутатами", розповіли у прес-службі політсили.

На з'їзді були присутні представники всіх осередків партії, понад 250 делегатів. Під час з'їзду учасники проходили тренінги за такими напрямами: держава, економіка, громада.

Для учасників зборів організатори влаштували концерт українського гурту LATEXFAUNA і танці.

При цьому глава фракції СН Давид Арахамія виступив як ді-джей David Braun, а глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко був ведучим вечірки.

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Звернемо увагу, що відео ді-джейських сетів Арахамії з'явилися в соцмережах.

Глава фракції СН зіграв, в тому числі, ремейк на пісню групи Гриби Між нами тане лід.

Нагадаємо, раніше в мережі опублікували відеоролик, на якому зображений відпочинок народних депутатів України в одному з нічних клубів.

На кадрах, зокрема, можна дізнатися лідера фракції Слуга народу Давида Арахамію, а також главу партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

Зазначимо, що нардепи були явно розслаблені, не соромилися прикладатися до келихів і весело підтанцьовували під пісню Чорний бумер.