"Слуги народу" зчепилися в прямому ефірі через дивізію Галичина

Юрій Камельчук / Фейсбук Ю. Камельчука

Народні депутати від Партії Слуга народу Юрій Камельчук і Максим Бужанський влаштували розбірки в прямому ефірі на ТБ на тему визвольного руху під час Другої світової війни.

Камельчук в ефірі телеканалу Україна 24, коментуючи акцію в Києві в пам'ять дивізії Галичина підкреслив, що вишиванки — це символ усіх українців.

"Дивізія Галичина, на мою думку, не повинна була об'єднуватися ні з фашистами, ні з Радянською Армією в 1945 році. Спочатку були добровольці, яких навмисно змусили і пообіцяли, обманом сказали, що...", - сказав він

У відповідь Бужанський голосно його перебив, за що отримав попередження від ведучої передачі.

Камельчук дорікнув Бужанському і нагадав, що його опонент особисто не був свідком цих подій.

"Повторюю ще раз, історія нехай залишається історією. Добровольців із Західної України, які в той момент захищали українськість, яка залишилася тільки там, слід поважати...", - підкреслив Камельчук.

"Третій Рейх вони захищали...", - вигукнув йому у відповідь Бужанський.

У відповідь Камельчук звинуватив Бужанського до нетерпимості до чужої думки:"Я не закінчив фразу, а у вас терпіння нуль...".

Після цього Камельчук покинув студію.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що народний депутат від Слуги народу Микита Потураєв влаштував перепалку з екс-депутатом Євгеном Мураєвим.