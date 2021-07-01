"Дала йому в табло": активістка розповіла, за що побила "слугу народу" Потураєва

Микита Потураєв / УНІАН

На народного депутата від Слуги народу Микиту Потураєва напала колишня активістка Майдану Ірма Крат.

На відео, яке опублікували в Мережі, напад було скоєно в кулуарах парламенту.

Відзначимо, що Крат знімала виступ Потураєва на смартфон. Потім вона накинулася на нардепа і спробувала вдарити його кулаком в обличчя. Після цього била сумкою, а також кричала і сварилася.

Зазначимо, що Ірма Крат є активісткою Майдану, вона була головою "Жіночої сотні".

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Сама Ірма Крат в коментарі Країні розповіла, що Потураєв випадково підвернувся їй під руку.

"Перед тим, як вдарити я уточнила, чи точно він зі Слуги народу, щоб не помилитися. Він підтвердив - я відразу дала йому в табло. Потураєв загубився, похитнувся і я додала йому ще сумкою по голові", - зазначила Крат.

За словами Крат, ударом сумкою вона висловила протест народу проти відкриття ринку землі.

"Я його не стала бити, а пояснила, якщо вони зараз не задумаються, що приймають трохи не ті закони, які потрібні українцям - восени їх винесуть вперед ногами. Я прийшла на прохання народу:" Ірма, набий ним особа. Попередь, що наше терпіння не безмежне, тому що буде пізно. Не хочеться ж їх стріляти".

"Я хотіла його обробити теж, але потім подумала, ладно, не буду його сьогодні бити, в наступний раз. Кажу йому:" Не бійся, або сюди ". Взяла у нього інтерв'ю, сказала, що це перша ластівка. Попередила, що сьогодні їх б'ють, а завтра - почнуть стріляти, якщо вони не задумаються. Перший раз б'ємо табло, а другий раз будемо стріляти без попередження за продаж української землі ", - сказала Ірма Крат.

Скандал із заявою Потураєва про ОПЗЖ

Народний депутат України від фракції Слуга народу, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв 17 червня в ході засідання Ради заявив, що епоха бідності в країні закінчиться тоді, коли"розстріляють ОПЗЖ".

Після цієї заяви парламентарі від ОПЗЖ підійшли до трибуни, зав'язалася бійка, в ході якої побилися нардеп від Слуги народу і представник ОПЗЖ Ілля Кива.

За словами депутата від Євросолідарності Олексія Гончаренка, пізніше Потураєв вирішив вибачитися за свої слова.