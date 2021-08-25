"Чутно вибухи": у Києві на Позняках спалахнула пожежа в приватному будинку

Пожежа на позняках / скрін

Увечері в середу, 25 серпня, спалахнула потужна пожежа у приватному будинку на столичних Позняках, повідомляє в Telegram Київ Оперативний.

"Місцеві кажуть, що чули також деякі вибухи. Рятувальники ДСНС вже на місці", - йдеться в повідомленні.

Вогонь вже охопив 100 "квадратів", розповіли рятувальники.

"За адресою вулиця Григоренка, 12а горить приватний житловий будинок. Площа становить 100 кв.м. Щодо вибухів, про які повідомляють в Соцмережах, не виключено, що можуть вибухати, наприклад, газові балони", - розповіли в столичному управлінні ДСНС.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі спалахнув вогнем житловий багатоквартирний будинок. Передбачалося, що це могло статися в результаті вибуху газу. Раніше в будинку ремонтували дах.

Також раніше повідомлялося про те, що на території Національного заповідника Хортиця в Запоріжжі спалахнула пожежа. Наразі причини не встановлено, проте правоохоронці підозрюють, що це підпал.