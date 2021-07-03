Смерть 14-річного хлопця на Львівщині: жителі села спростували удар блискавки і озвучили свою версію

За офіційною версією, підліток загинув після удару блискавки / УНІАН

У селі Тарасівка Пустомитівського району трагічно загинув 14-річний хлопець. У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що підлітка нібито вбила блискавка, проте в селі озвучують зовсім іншу причину смерті.

Хлопець загинув 2 липня о 21:45. Він щойно закінчив 8 клас. Його і молодшого брата мати виховувала самостійно. За словами жителів села, хлопчик помер через удар електричним струмом у храмі, передає ТСН.

У місцевій церкві тривають ремонтні роботи. Там знімали дерев'яну підлогу, бо планували поставити нову з підігрівом. Покійний підліток прислужував у храмі, а в ніч трагедії допомагав робітникам у церкві. Під підлогою хлопець знайшов металеву трубу, в якій був неізольований кабель. Коли підліток взяв трубу в руку, його вдарило струмом, в результаті він помер.

Зазначається, що підлогу в храмі робили в 1977 році, там навіть знайшли записку з іменами майстрів, які виконували роботи. Однак всі вони вже померли, а тому немає у кого запитати, для чого вони залишили в трубі провід.

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