Смерть Євгена Марчука: в СБУ назвали причину

Президент Володимир Зеленський висловив щирі співчуття родині та близьким Євгена Марчука.
Колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук помер після загострення, викликаного коронавірусною хворобою.
Коронавірусна хвороба загострила захворювання, якими він страждав, і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність, повідомили у Службі безпеки України.
У прес-службі повідомили, що роль Євгена Марчука у створенні держави важко переоцінити.
"З ним пов'язано і асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії і представляв Україну в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким четвертого прем'єр-міністра України Євгена Марчука, який помер на 81-му році життя.
"Не стало генерала Євгена Марчука. Все своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки в тому числі його зусиллям в ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, зберігається досі. Його досвід - неоціненний. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять", - написав Зеленський на сторінці в Twitter.
Нагадаємо, про смерті Євгена Марчука повідомила його дружина Лариса Івшина. "Чорний день... помер ЄК... Зупинилося серце", - написала вона.
Марчуку було 80 років. Він генерал армії України:
- був першим діючим головою Служби безпеки України з листопада 1991 по липень 1994-го;
- з березня 1995-го по травень 1996 року Марчук очолював кабінет міністрів України;
- з 10 листопада 1999-25 червня 2003 обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони;
- з червня 2003-го по вересень 2004 року був міністром оборони;
- з листопада 2018 року по травень 2019-го Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі.