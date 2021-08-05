Смерть Євгена Марчука: в СБУ назвали причину

Євген Марчук / Facebook Є. Марчука

Колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук помер після загострення, викликаного коронавірусною хворобою.

Коронавірусна хвороба загострила захворювання, якими він страждав, і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність, повідомили у Службі безпеки України.

У прес-службі повідомили, що роль Євгена Марчука у створенні держави важко переоцінити.

"З ним пов'язано і асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії і представляв Україну в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким четвертого прем'єр-міністра України Євгена Марчука, який помер на 81-му році життя.

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"Не стало генерала Євгена Марчука. Все своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки в тому числі його зусиллям в ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, зберігається досі. Його досвід - неоціненний. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять", - написав Зеленський на сторінці в Twitter.

Нагадаємо, про смерті Євгена Марчука повідомила його дружина Лариса Івшина. "Чорний день... помер ЄК... Зупинилося серце", - написала вона.

Марчуку було 80 років. Він генерал армії України: