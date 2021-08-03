Смерть голови Білоруського дому в Україні: у поліції назвали головні версії

Віталій Шишов / t.me/beldomua

Знайдений у Києві повішеним громадянин Білорусі, голова громадської організації Білоруський дім в Україні Віталій Шишов не звертався раніше до українських правоохоронців з приводу можливого стеження за ним.

Як заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, таких звернень не було ні в минулому, ні в цьому році.

"Якщо буде отримана в ході досудового розслідування додаткова інформація... звичайно ж, ця інформація відразу ж буде терміново передана відповідним службам", - сказав Клименко на брифінгу у вівторок в Києві.

На питання журналіста, чи є у поліції яка-небудь інформація про стеження за Шишовим, глава відомства відповів: "Ні, на даний момент така інформація у Національної поліції відсутня".

Клименко також нагадав, що основними версіями слідства є самогубство і умисне вбивство, імітоване під самогубство.

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На тілі Шишова виявили травми, характерні для людини, яка впала, повідомив Клименко.

Зокрема, на носі грудях і лівому коліні виявлені подряпини. Клименко не підтвердив інформацію, що у Шишова був зламаний ніс.

Повішеного Шишова знайшли на висоті 3 м, в той час як зростання Віталія 1,85м, а все піднесення (пеньки), які знаходяться поруч, не перевищують 60 см.

Хто такий Віталій Шишов і що про нього відомо:

Віталій Шишов був змушений переїхати в Україну восени 2020 року-після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

Він стояв біля витоків створення білоруського дому в Україні і був головою цієї організації.

В Україні Шишов допомагав білорусам, вимушеним тікати від режиму Лукашенка, проводив акції проти режиму Лукашенка, просував законопроекти, що допомагають його співвітчизникам, формував діаспору в Україні.

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Раніше повідомлялося про те, що в Києві знайшли повішеним главу білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник вчора в Києві.

Його тіло виявили в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця події.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковане під суїцид.