Смерть немовляти у Харкові: дитина могла отруїтися дитячою сумішшю

У лікарні Харкова в реанімації померла 3-місячна дитина, причиною смерті могло стати отруєння дитячою сумішшю / Freddy Olsson / flickr.com/

У лікарні Харкова у реанімації померла 3-місячна дитина з села Петропілля Лозівського району. Лікарям, на жаль, немовля врятувати не вдалося. З'ясувалося, що дитина не була зареєстрована, а її мати не зверталася до лікарів під час вагітності. Причину смерті має показати розтин. Підозрюють отруєння дитячою сумішшю.

"За життя немовляти боролися в реанімації обласної лікарні, але врятувати не змогли. Як виявилося, дитина не була зареєстрована, мати не зверталася до лікаря протягом вагітності. Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин. Можливе отруєння розведеною дитячою сумішшю", - заявила радниця голови Лозівської міської територіальної громади Ганна Скрипник.

Також вона повідомила, що в сім'ї, де трапилася трагедія, виховують ще двоє дітей – 7 і 11 років. Сім'ю не вважають неблагополучною, але характеризують її як малозабезпечену.читайте такожУ Чернігові померли двоє дітей, яких мати нагодувала супом з грибами

Унаслідок даного інциденту у Лозівській територіальній громаді мають намір провести перевірку всіх вагітних жінок і породіль. Місцевих жителів закликають проявляти пильність і звертатися до спеціальних служб в тих випадках, якщо є які-небудь сумніви в питанні неналежного виховання дітей в сім'ях.

Главред повідомляв: одеські поліцейські пред'явили подружжю підозру в злісному невиконанні своїх обов'язків щодо виховання дітей. В результаті недбалого ставлення померло немовля, а друга дитина почала відставати в розвитку.