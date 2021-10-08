Смерть нардепа Полякова: у поліції показали нові кадри з місця трагедії

У Києві помер нардеп Антон Поляков / npu.gov.ua

Оприлюднено нове відео з місця, де в Києві помер народний депутат Антон Поляков, що їхав на таксі.

У Нацполіції показали кадри, на яких зафіксовано, як правоохоронці оглядають місце події та тіло померлого нардепа.

Звернемо увагу, що на відео відображено, що тіло Полякова лежало на землі поруч з автомобілем таксі.

Подія трапилася на з'їзді однієї з автомобільних розв'язок. На місці працювали багато поліцейських і експертів.

Уточнюється, що для встановлення причини смерті тіло Полякова направлено на судово-медичну експертизу.

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/ npu.gov.ua

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України - Умисне вбивство з позначкою природна смерть.

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Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".