Смерть нардепа Полякова: у поліції показали нові кадри з місця трагедії

Для встановлення причини смерті тіло Антона Полякова направлено на судово-медичну експертизу.
Оприлюднено нове відео з місця, де в Києві помер народний депутат Антон Поляков, що їхав на таксі.
У Нацполіції показали кадри, на яких зафіксовано, як правоохоронці оглядають місце події та тіло померлого нардепа.
Звернемо увагу, що на відео відображено, що тіло Полякова лежало на землі поруч з автомобілем таксі.
Подія трапилася на з'їзді однієї з автомобільних розв'язок. На місці працювали багато поліцейських і експертів.
Уточнюється, що для встановлення причини смерті тіло Полякова направлено на судово-медичну експертизу.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України - Умисне вбивство з позначкою природна смерть.
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Смерть нардепа Антона Полякова:
8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.
Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".