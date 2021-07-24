Смерть дитини в стоматології Маріуполя: суд виправдав медика

Суд вирішив долю лікаря-стоматолога в Маріуполі / Фото pixabay.com

Суд виправдав лікаря після того, як у стоматології в Маріуполі під час лікування зубів раптово померла дитина.

Медику загрожувало до 5 років позбавлення волі, повідомляє PR.UA.

Відзначається, що трагедія сталася ще в 2017 році, коли батьки привели маленького хлопчика на лікування зубів під седацією, але дитині раптом стало погано під час процедури – малолітній пацієнт помер.

Правоохоронці запідозрили 52-річну жінку-анестезіолога в неналежному виконанні професійних обов'язків, і вже незабаром вона постала перед судом.

Експерти констатували у померлого асфіксію-марлевий тампон перекрив доступ кисню в організм дитини. Хлопчика лікували під загальним наркозом, тому відреагувати пацієнт не зміг.

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За інкримінованою статтею анестезіологу загрожувало до 5 років позбавлення волі. Однак суд жінку виправдав: нібито вина лікаря доведена не була.

За словами суддів, сторона обвинувачення надала деякі докази, які, на їхню думку, були зібрані з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу.

читайте такожДо скандального стоматолога з Рівного Інні Кравчук вишикувалася черга: чи має лікар право працювати

Нагадаємо, в лютому в Мережі з'явилося відео з камер відеоспостереження, розташованих в клініці, в якій раніше працювала Інна Кравчук. На ролику видно, що стоматолог під час прийому шарпає і б'є пацієнтів.

Стоматолог стверджувала, що відео несправжнє. За її словами, завдяки ролику колишня роботодавиця хоче позбутися від неї як від конкурентки.

Кілька батьків дітей написали на стоматолога заяви в поліцію.

Відносно Кравчук розпочато провадження, зокрема, за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 грн), громадські роботи на строк до двохсот годин або виправні роботи на період до року.

ЗМІ писали, що лікар могла працювати без ліцензії.

Пізніше - 10 березня, справу передали до суду. Суд зараз розглядає справу по суті. Нове засідання суду заплановане на ранок четверга, 24 червня.

В даний час прокуратура вивчає рішення суду і готується його оскаржити.