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Смерть судді Печерського суду під Києвом: правоохоронці розкрили деталі

12 вересня 2021, 13:58
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Справою про смерть судді займатиметься ДБР.

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На Київщині знайшли тіло судді Печерського райсуду / kv.npu.gov.ua

Стали відомі нові подробиці смерті судді Печерського районного суду Віталія Писанця у селі Погреби Київської області.

На місці події працювали співробітники Державного бюро розслідувань, розповіли у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

Справою про смерть судді займатиметься ДБР, бо в матеріалах фігурує правоохоронець. Кримінальне провадження відкрито за статтею "Вбивство".

Це зроблено для того, щоб було більше можливостей встановити істину, повідомили правоохоронці.

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Київська обласна прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події, призначено комплекс експертиз.

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У свою чергу Офіс генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні.

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Смерть судді Писанця під Києвом

Раніше повідомлялося, що в селі Погреби Київської області знайдено тіло судді Печерського райсуду столиці Віталія Писанця. За деякими даними, напередодні він відпочивав зі слідчим Солом'янської НП Євгеном Хоменком та адвокатом Петром Онопенком.

У той же час як повідомили джерела в правоохоронних органах, на тілі Писанця немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ні стрілянини, ні бійки.

"Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб. Все це встановить експертиза",- повідомили правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.

За іншою версією, під час вживання спиртних напоїв між суддею і слідчим Хоменком виник словесний конфлікт. Роздратований Писанець вдарив слідчого по обличчю рукою, на чому конфлікт був вичерпаний.

Що відомо про суддю Віталія Писанця:

Віталій Писанець був слідчим суддею у справі про загибель журналіста Павла Шеремета.

Віталій Писанець
Віталій Писанець / sud.ua

Він також нещодавно проводив одне із засідань у справі Віктора Медведчука-розглядав відвід іншого судді у справі нардепа.

Раніше в Facebook з'явилося повідомлення нібито від імені судді Печерського райсуду в.Писанця про те, що він не приймав рішення про відновлення є. Амосової на посаді ректора медуніверситету і нібито направив з цього приводу повідомлення до Вищої ради правосуддя. Пізніше інформація була спростована.

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новини Києва Київська область Віталій Писанець
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