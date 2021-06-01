Смерть онука Філімонова: стала відома дата похорону Евана Григора

Прощання пройде в Одесі на центральній алеї Другого кладовища.
Народний артист України, депутат Одеської міськради, екс-кандидат у мери Олег Філімонов розповів про дату похорону свого онука Евана Григора, який раптово помер 30 травня.
У своєму Facebook він повідомив, що панахида пройде в середу, 2 червня.
За словами артиста, прощання пройде в Одесі на центральній алеї Другого кладовища.
"Друзі! Прощання і громадянська панахида по нашому онуку Евану Григору, який раптово помер 30 травня 2021 р., відбудеться 2 червня в середу на центральній алеї Другого кладовища (вул. Водопровідна) о 12.00. Запрошуємо всіх, хто його знав. І нехай Господь упокоїть його душу..." - додав Філімонов.
читайте такожПомер Еван Григор: Філімонов назвав ймовірну причину смерті онука
Смерть Евана Григора:
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 30 травня, у Одеського гумориста Олега Філімонова, який балотувався в мери Одеси від Партії Слуга народу, помер онук Еван Григор.
- Трагедія сталася на спортивному майданчику 84 школи Одеси.
- Під час гри в баскетбол хлопчикові нібито стало погано і він втратив свідомість. Прибулим на місце лікарям не вдалося його врятувати.
Автор: Олексій Тичина