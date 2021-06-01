Смерть онука Філімонова: стала відома дата похорону Евана Григора

Еван Григор / Фейсбук О. Філімонова

Народний артист України, депутат Одеської міськради, екс-кандидат у мери Олег Філімонов розповів про дату похорону свого онука Евана Григора, який раптово помер 30 травня.

У своєму Facebook він повідомив, що панахида пройде в середу, 2 червня.

За словами артиста, прощання пройде в Одесі на центральній алеї Другого кладовища.

"Друзі! Прощання і громадянська панахида по нашому онуку Евану Григору, який раптово помер 30 травня 2021 р., відбудеться 2 червня в середу на центральній алеї Другого кладовища (вул. Водопровідна) о 12.00. Запрошуємо всіх, хто його знав. І нехай Господь упокоїть його душу..." - додав Філімонов.

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Смерть Евана Григора: