Смерть онука Філімонова в Одесі: з'явилося відео з місця трагедії

Еван Григор / Фейсбук О. Філімонова

У мережі опублікували відео, на якому зображений момент спроби порятунку Евана Григора - 15-річного онука гумориста і екс-кандидата в мери Одеси Олега Філімонова.

На оприлюднених кадрах видно, як медик надає першу допомогу на спортивному майданчику.

Повідомляється, що медики відкачували хлопця більше півгодини, але о 20:11 констатували смерть.

Зазначимо, що навколо вмираючого зібралися інші підлітки, поки лікарі проводили реанімаційні дії.

Як написали очевидці, "швидка" намагалася врятувати підлітка. Він грав у баскетбол, проте відійшов відпочити і втратив свідомість.

Смерть Евана Григора: