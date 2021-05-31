Смерть онука Філімонова в Одесі: з'явилося відео з місця трагедії

Медики проводили реанімаційні дії понад півгодини.
У мережі опублікували відео, на якому зображений момент спроби порятунку Евана Григора - 15-річного онука гумориста і екс-кандидата в мери Одеси Олега Філімонова.
На оприлюднених кадрах видно, як медик надає першу допомогу на спортивному майданчику.
Повідомляється, що медики відкачували хлопця більше півгодини, але о 20:11 констатували смерть.
Зазначимо, що навколо вмираючого зібралися інші підлітки, поки лікарі проводили реанімаційні дії.
Як написали очевидці, "швидка" намагалася врятувати підлітка. Він грав у баскетбол, проте відійшов відпочити і втратив свідомість.
Смерть Евана Григора:
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 30 травня, у Одеського гумориста Олега Філімонова, який балотувався в мери Одеси від Партії Слуга народу, помер онук Еван Григор.
- Трагедія сталася на спортивному майданчику 84 школи Одеси.
- Під час гри в баскетбол хлопчикові нібито стало погано і він втратив свідомість. Прибулим на місце лікарям не вдалося його врятувати.
Автор: Олексій Тичина