Смертельна аварія в Харкові: машина збила вершницю, кінь загинув

Аварія сталася вночі / НПУ

Трагічна ДТП у Харкові. Автомобіль збив вершницю з конем. Згодом, тварина померла.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції Харківської області, аварія трапилася в суботу, 28 серпня, на Клочківському узвозі.

"24-річну постраждалу доставили до медичного закладу, де після надання медичної допомоги відпустили додому. Кінь помер на місці події", - зазначено в повідомленні.

Автомобіль сильних пошкоджень не отримав. Відомо про розбите лобове скло і деякі вм'ятини на передній частині машини.

Деталі події встановлюють фахівці.

Нагадаємо, раніше в Одесі впав на бруківку кінь, запряжений у карету, і травмував ногу. За даними правоохоронців, власник не впевнився в безпеці для руху тварини. А очевидців обурив той факт, що чоловік намагався підняти тварину, не розпрягаючи її. Небайдужі громадяни просили господаря припинити знущання над твариною. Однак той їх проігнорував.

Також раніше Верховна Рада проголосувала за надзвичайно важливий законопроект, що стосується захисту бездомних і диких тварин. Завдяки йому можна буде забути про фото з мавпочкою, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися над тваринами, а й використовувати їх для бізнесу.