Смертельна аварія під Чернівцями: винуватець втік з місця ДТП

Дівчину вирізали з машини / Скріншот

Моторошна автомобільна аварія сталася під Чернівцями. Через зіткнення двох легкових машин померла 21-річна пасажирка. Водій-винуватець зник з місця ДТП.

Як повідомили в ТСН.Ранок у вівторок, 17 серпня, одна з машин на шаленій швидкості вилетіла на зустрічну смугу і в'їхала в інше авто. Через потужний удар, 21-річну пасажирку затиснуло в машині. Рятувальники вирізали дівчину з авто, але від отриманих травм вона померла на місці трагедії.

Крім цього, водій цього авто - 24-річний хлопець, отримавши важкі травми, потрапив до лікарні. А винуватець смертельної ДТП зник з місця аварії. Його розшукує поліція.

Нагадаємо, раніше в селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ сталася жахлива ДТП. Легковий автомобіль в'їхав в приватний будинок. У ДТП загинули двоє чоловіків. Аварія сталася ввечері. Дівчина 2003 року народження, яка керувала транспортним засобом, не впоралася з керуванням. Згодом машина влетіла в приватний будинок.

Також раніше у селі Димер під Києвом сталася смертельна ДТП. В аварії загинули дві людини, в тому числі дитина - жителі села Катюжанка.