Смертельна ДТП на Вінничині: вагітна на BMW влетіла в людей на зупинці

В аварії поблизу села Ганнопіль винен водій ВАЗ, йому вже оголосили про підозру / скріншот

У Вінницькій області поблизу села Ганнопіль сталася смертельна ДТП, в якій загинули дві жінки, третя - госпіталізована з травмами. Вони чекали на автобус на зупинці, коли в них на автомобілі BMW влетіла вагітна 25-річна мешканка району. Вона потрапила до лікарні, як і водій другого автомобіля, попередньо, винний в аварії.

Аварія в Тульчинському районі Вінниччини сталася 12 липня, передає ТСН. На дорозі зіткнулися автомобіль BMW, який їхав на високій швидкості по головній, і ВАЗ, що виїжджав на головну з другорядної вулиці. Ніхто з водіїв загальмувати не встиг.

Удар був настільки сильним, що BMW відкинуло в сторону - прямо на жінок, які стояли на зупинці неподалік. Двоє з них загинули, а третю - з численними переломами доставили в медустанову. Вижити в аварії вдалося 62-річній пенсіонерці Ганні.

"Сестра моєї бабусі - одразу на смерть. І ще одна жінка, їхня подружка, яка приїжджала в гості, теж загинула. А бабуся жива залишилася", - розповіла онучка постраждалої Карина Григорян.

За кермом BMW була вагітна жінка / скріншот

У лікарні також опинився водій ВАЗ. Жінка, яка була за кермом BMW – підприємниця з сусідньої Кирнасівки. Вона не постраждала, але також перебуває в медичному закладі. Її госпіталізували в гінекологічне відділення, оскільки вона - на сьомому місяці вагітності.

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За даними слідства, в аварії винен водій ВАЗ, йому вже оголосили про підозру. В обох водіїв взяли зразки крові, щоби визначити, чи були вони тверезі.

"Візуально ані він, ані вона не були п'яні", - зазначила прессекретарка поліції Вінницької області Ганна Олійник.

До слова, місце, де сталася смертельна аварія, дуже небезпечне. Там зробили нову дорогу, на якій машини набирають розгін перед крутим підйомом. Поруч - другорядна вулиця, що веде в село, і автобусна зупинка.

Як повідомляв Главред, раніше у Вінницькій області водій, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, на швидкості влетів у дитячу коляску. 11-місячна дівчинка дивом залишилася жива - вона потрапила в реанімацію.

ДТП сталася в селі Ладижинські Хутори. Мама з дитиною прогулювалися узбіччям.