Смертельна ДТП під Києвом: на зупинці загинули 10-річна дитина і 60-річний чоловік

На місці померли 10-річний хлопчик і 60-річний чоловік / НПУ

У селі Димер під Києвом сталася смертельна ДТП. В аварії загинули дві людини, в тому числі дитина.

Як повідомляє поліція Київської області, на місці ДТП померли 10-річний хлопчик і 60-річний чоловік - жителі села Катюжанка.

"Встановлено, що автомобіль Opel рухався з села Демидів у напрямку селища Димер. Водій не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішоходів, які були біля зупинки громадського транспорту", - зазначено в повідомленні.

Більше того, після наїзду на пішоходів, авто винесло на зустрічну смугу руху під фуру.

На трасі утворився затор.

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На даний момент обставини події з'ясовують слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, у великій автомобільній аварії біля села Мала Севастянівка (Уманський район, Черкаська область) загинули 40-річний поліцейський із Закарпатської області, його дружина і 12-річна дочка.

Поліцейського звали Сергій Савчук, йому було 40 років. Він працював старшим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області. Загалом чоловік мав двадцять років стажу роботи в правоохоронних органах.