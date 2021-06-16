Випадково вбив: у Києві п'яний чоловік штовхнув під вантажівку велосипедиста

Батько прощається із загиблим сином / t.me/dtpkievua

У Києві по вулиці Зодчих (Окружна) у вівторок, 15 червня, сталася смертельна ДТП. П'яний чоловік штовхнув під колеса вантажівки велосипедиста, яким виявився 27-річний травматолог київської лікарні №7. Він загинув миттєво.

Винуватця ДТП одразу затримали водії. Очевидці стверджують, що трагедія сталася випадково і п'яний ненавмисно штовхнув велосипедиста через погану координацію руху. Пішохід різко змінив напрямок і натрапив на велосипедиста, який рухався назустріч.читайте такожПід Черніговом коп на смерть збив велосипедиста: моторошне фото з місця ДТП

На кадрах відео, опублікованого на telegram-каналі dtp.kiev.ua, видно, що велосипед кинуло на вантажівку і потім розірвало голову об бордюрний камінь.

"Він був без шолома, в шоломі шанси були б", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Вінниці п'яна жінка за кермом позашляховика збила 13-річного Андрія Тарасюка, який рухався тротуаром до школи. Він отримав проникаючу черепно-мозкову травму з пошкодженням кори головного мозку, а також переломи ніг і рук. Хлопчик потрапив до реанімації і був у комі, йому зробили операцію.

Аналізи показали в крові у жінки 3,3 проміле алкоголю (в 16,5 рази більше норми). Окрім цього, в салоні автомобіля спостерігався сильний запах спиртного.

26 травня Вінницький міський суд задовольнив це клопотання і одночасно призначив грошову заставу в сумі 181 тисяча гривень. Однак адвокат підозрюваної домігся, щоб її випустили із СІЗО, мовляв, вона перебуває на обліку в наркологічному диспансері з діагнозом алкоголізм. На винуватицю ДТП наклали електронний браслет та вилучили закордонний паспорт.