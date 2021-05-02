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Смертельна ДТП в Києві з Infiniti: подробиці та відмазка захисту "мажора"

2 травня 2021, 11:48

Зібрано нові деталі аварії в Києві, яка забрала життя дівчини.

Білоконь сказав, чому не знизив швидкість, коли за ним гналася поліція
Павло Білоконь пояснив, чому не знизив швидкість, коли за ним гналася поліція / Скріншот з відео tsn.ua

У центрі Києва після того, як елітна машина Infiniti потрапила в ДТП, одну з пасажирок врятував очевидець Владислав Мельник. Чоловік витягнув дівчину, вона була у шоковому стані, могла сама стояти й постійно просила дістати її подругу.

Очевидець спершу думав, що стався вибух, а не аварія, оскільки був дуже гучний звук, пише ТСН.

Видання дізналося, що спочатку він побачив пил, а потім він розсіявся, і стало видно авто, яке палало, і у якому кричала дівчина. Одну дівчину не вдалося врятувати, вона відразу загинула, а водія машини Павла Білоконя з салону дістали рятувальники.

Черговий лікар відділення політравми Київської міськлікарні №17 повідомив, що водій та пасажирка не потребували лікування на стаціонарі. Постраждалу відпустили, а водія відправили на засідання суду для обрання запобіжного заходу.

За словами затриманого, до аварії він був у гостях у батьків дівчини, яка загинула, і пив вино.

Під час засідання суду Білоконь сказав, що набирав швидкість, коли його вже переслідувала поліція, оскільки їхав з дівчатами.

"Я їхав з дівчатами. Це як азарт був", – заявив він.

Відмазка захисту "мажора" – що у суді сказав адвокат

Адвокат підозрюваного Євген Яндола говорив, що підзахисний міг влаштувати аварію, оскільки його переслідували.

"На швидкості втратив кермування. Може, він втратив кермування через те, що його переслідували? Як наслідок – скоїв ДТП", – стверджував юрист.

Які "грішки" є за підозрюваним

Прокурор Київської міської прокуратури Віктор Барицький повідомив, що на затриманого правоохоронці не раз складали адмінпротоколи – за керування транспортним засобом напідпитку, за перевищення швидкості та за розпиття алкоголю у громадському місці.

Минулого року суд не відібрав у нього права за п'яне водіння, оскільки справу не розглянули у термін.

читайте такожГеращенко розкрив деталі про винуватця ДТП, в якому загинула дівчинаНагадаємо, в Києві на бульварі Лесі Українки у ніч на 1 травня п'яний 26-річний чоловік за кермом авто Infinity G25 порушив правила дорожнього руху, намагався сховатися від поліцейських та врізався у дерево та в опору світлофора.

Загинули 18-річна пасажирка машини. У салоні також перебувала 19-річна дівчина, вона вижила.

У ЗМІ з'явилася інформація, що водій може бути родичем колишнього глави Міністерства внутрішніх справ Миколи Білоконя.

Пізніше 1 травня водієві Infinity суд обрав запобіжний захід – арешт на 60 діб без можливості вийти на свободу під заставу.

ДТП у Києві Павло Білоконь
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