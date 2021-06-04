"Смертельне порушення": розкрито нові подробиці загибелі школяра у водоспаді

Хлопчик загинув у водоспаді після того, як потрапив у зону, в яку заборонений прохід, поділився чиновник / Скріншот

Заступник директора Державного агентства лісового господарства Василь Бандерич заявив, що у Львівській області трагедія під час екскурсії на водоспад трапилася після того, як школяр опинився у небезпечній зоні, прохід у яку заборонений.

Небезпечна зона огороджена, і там написано слово "Стоп", публікує відомості чиновника ТСН.

За словами Бандерича, хлопчик стояв на тому місці, де огорожа у нормальному стані.

"Встановлено сім вертикальних стовпчиків, через які натягнуто тросове загородження й написано "Стоп", тобто за нього переходити заборонено. Якимось чином цей хлопець опинився у небезпечній зоні, як – я не можу вам сказати ...", – поділився заступник директора.

Після загибелі дитини на водоспад продовжили водити екскурсії.

За фактом трагедії розпочато провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу – Неналежне виконання обов'язків з охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього. Максимальне покарання за такий злочин – обмеження чи позбавлення волі на термін до п'яти років.

читайте такожЗагибель школяра на екскурсії: вбита горем мати показала останнє фото синаНагадаємо, 2 червня у Стрийському районі Львівської області під час екскурсії в село Кам'янка учень 6 класу однієї зі шкіл Львова – 12-річний хлопчик, зірвався у водоспад.

Дитина впала, опинилася під водою і зачепилася за дерево. Хлопчика витягли рятувальники й передали медпрацівники. Лікарі констатували смерть школяра. Загиблий – житель Львова, 2009 року народження.

ЗМІ дізналися, що школяр зірвався у водоспад після, як хотів зробити селфі.

В екскурсії брали участь понад 40 львівських школярів, їх супроводжували п'ятеро дорослих – троє вчителів та двоє батьків. Одна з вчительок після трагедії отримала серцевий напад.

Довідка. Кам'янський водоспад розташовується на території національного природного парку Сколівські Бескиди. Водоспад знаходиться між селами Кам'янка та Дубина. Висота водоспаду близько семи метрів.

Національний парк Сколівські Бескиди знаходиться в підпорядкуванні Держагентства лісового господарства.