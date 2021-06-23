Смертельне плавання в Київському морі на матрацах: знайдено тіло ще однієї дитини

У Київському морі знайшли тіло дитини, яка плавала на матраці та зникла / Скріншот

У вівторок ввечері, 22 червня, біля села Козаровичі Вишгородського району Київщини, яке знаходиться біля Київського водосховища (моря) місцеві жителі дістали з води тіло ще одної дитини, яка з батьками плавала на матрацах.

Жертвою виявилася дитина, 2011 року народження, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС додали, що доля ще однієї людини (батька – Ред.) поки невідома.

У середу, 23 червня, станом на 7:23 пошукова операція тривала.

"До пошукових робіт залучалося 11 осіб та чотири одиниці техніки, з них від ДСНС вісім осіб (у т.ч. чотири водолази) та дві одиниці техніки (у т. ч. один човен)", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 20 червня біля села Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському морі пропали дитина, 2011 року народження, та чоловік. Ще одну дитину витягли з води місцеві жителі. Дитина була 2017 року народження, вона померла у машині швидкої.

Журналісти з'ясували, що на Київському морі в біду потрапило подружжя та їх дві дочки. Сім'я плавала на двох надувних матрацах. Жінку змогли врятувати. Того дня були високі хвилі.