Смертельний "коктейль" у крові Полякова: у поліції оцінили дані про результати експертизи

Антон Поляков / УНІАН

У поліції прокоментували інформацію, що з'явилася, про результати токсикологічної експертизи крові померлого нардепа Антона Полякова.

В ГУ Нацполиции в Києві, на запит видання Сьогодні оцінили овученную раніше інформацію нардепа від Слуги народу Галини Янченко про те, що в крові Полякова знайшли сліди алкоголю і матедона.

Правоохоронці підкреслили, що поки не мають даних про те, що в крові Полякова виявили алкоголь і метадон.

"У поліцію Києва документи про результати експертизи не надходили", - зазначили в прес-службі столичної поліції.

Водночас джерело видання в МВС зазначає, що не бачить підстав не довіряти озвученій депутатом інформації та джерелам, через які Янченко могла б ці відомості отримати.

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Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".