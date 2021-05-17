"Смертельний відпочинок": стали відомі причини загибелі пари студентів сумського вишу

Студенти з сумського інституту загинули під час відпочинку в Туреччині.
Студенти Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету Олександр Попов та Анастасія Пришко, які були парою, загинули під час відпочинку за кордоном.
Студенти загинули у Туреччині, повідомляє dancor.sumy.ua з посиланням на відомості інституту.
За його даними, пара взяла напрокат автомобіль, і загинула у результаті аварії.
"...Взяли напрокат машину, проте не впоралися з керуванням й потрапили в аварію, обоє загинули...", – поділилися у виші.
Раніше в Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського університету повідомили, що Олександр Попов та Анастасія Пришко загинули 15 травня 2021 року.
У навчальному закладі поділилися, що Попов і Пришко були активними членами студентського директорату інституту й були красивою парою.
Поліція не повідомляла про загибель студентів сумського вишу 15 травня.
- Довідка. Сумський університет та Інститут бізнесу, економіки та менеджменту, який входить до його складу, знаходиться в Сумах на вул. Римського-Корсакова, 2.
- Сумський виш засновано у 1948 році, в ньому проходять навчання 12 тисяч студентів.