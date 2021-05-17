"Смертельний відпочинок": стали відомі причини загибелі пари студентів сумського вишу

Олександр Попов і Анастасія Пришко потрапили в ДТП в Туреччині та загинули / gazetavv.com

Студенти Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету Олександр Попов та Анастасія Пришко, які були парою, загинули під час відпочинку за кордоном.

Студенти загинули у Туреччині, повідомляє dancor.sumy.ua з посиланням на відомості інституту.

За його даними, пара взяла напрокат автомобіль, і загинула у результаті аварії.

"...Взяли напрокат машину, проте не впоралися з керуванням й потрапили в аварію, обоє загинули...", – поділилися у виші.

Загиблі Олександр Попов та Анастасія Пришко / Скріншот з facebook.com/biemsumdu

Раніше в Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського університету повідомили, що Олександр Попов та Анастасія Пришко загинули 15 травня 2021 року.

У навчальному закладі поділилися, що Попов і Пришко були активними членами студентського директорату інституту й були красивою парою.

Поліція не повідомляла про загибель студентів сумського вишу 15 травня.