Смертельний буревій забрав життя двох людей у Львові

Обставини події з'ясовують / Варта1

У Львові в неділю, 1 серпня, на території Стрийського парку стався потужний буревій. Внаслідок цього дерево впало на двох людей, вони загинули на місці.

Загиблому хлопцю було 20 років, дівчині - 18. За попередньою інформацією, на момент падіння дерева загиблі сиділи на одній із лавок у парку. Від отриманих травм молоді люди загинули на місці, повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Обставини події з`ясовують. Зараз на місці працюють відповідні служби. Львівська міська рада висловлює співчуття рідним загиблих.

Кількома тижнями раніше у Києві та області через сильні шквали у селах Гаврилівка та Сухолуччя Вишгородського району загинули дві людини. На них під час грози також впали дерева. Зауважимо, що станом на ранок 1 серпня в Україні через негоду знеструмленими залишалися понад 60 населених пунктів.

Нагадаємо, що раніше у Чернівцях пройшли зливи та буревій. Вітер ламав дерева і зносив зупинки. Через дощ машини пливли, а люди йшли по коліна у воді.

Також повідомлялося, що під Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені і знищив урожай.