Смертельний вибух під Києвом: з'ясувалася можлива причина

Подробиці вибуху в Київській області / ДСНС

Вибух в п'ятиповерховому будинку під Києвом не пов'язаний з газом. Його могла сппричини граната або якийсь інше вибуховий пристрій, пише Суспільне з посиланням на заступника начальника ГУ ДСНС по Київській області Сергія Майстренка.

За його словами, причиною вибуху в будинку "був точно не газ".

"За свідченнями місцевих жителів, вибух був досить потужним. Можливо, ми маємо справу із вибуховим пристроєм, гранатою або чимось подібним", - сказав він.

Рятувальникам знадобилося декілька годин, аби впоратися з пожежею після вибуху в п'ятиповерхівці під Києвом. Як відомо, в селі Білогородка Бучанського району Київської області стався вибух у багатоповерховому житловому будинку з подальшим загорянням, пише пресслужба ДСНС у Київській області.

Рятувальники уточнюють, що вибух трапився у квартирі на третьому поверсі о 13:20, проте впоратися з пожежею вдалося тільки о 19:03.

"Пожежу локалізовано о 16:28, а в 19:03 - ліквідовано", - уточнили в ДСНС.

Складність ліквідації пожежі полягала в тому, що вогонь поширився на 4, 5 поверхи п'ятиповерхового будинку і покрівлю. Для боротьби з ним рятувальники залучили 62 людини особового складу та 15 одиниць техніки.

Крім того, довелося евакуювати і вивести на свіже повітря 40 осіб, які проживають в будівлі. Не обійшлося без жертв і постраждалих.

В одній з квартир виявлено тіло одного загиблого. Також повідомляється про 6 постраждалих, 2 госпіталізованих жителів будинку, черед яких дитина 2008 року народження.

Раніше Главред писав про те, що в селищі Білогородка Бучанського району Київської області, в понеділок, 21 червня, в результаті пожежі у п'ятиповерховому будинку загинув чоловік. Ще три особи перебувають в лікарні.

Серед госпіталізованих - дитина 2008 року народження. Ще шестеро осіб після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися.