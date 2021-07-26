ЗМІ назвали імена двох кандидатів на посаду посла США в Україні

ЗМІ дізналися імена двох претендентів на посаду посла США в Україні / УНІАН

Вашингтон розглядає дві основні кандидатури на посаду посла США в Україні - посла США в Сербії Ентоні Годфрі і посла США в Узбекистані Даніеля Розенблюма.

Таку інформацію з посиланням на джерела оприлюднило видання "Дзеркало тижня". Відзначається, що обидва дипломати були призначені на свої посади у 2019 році. Водночас, за словами співрозмовника журналістів, у Розенблюма більше шансів стати новим послом США в Україні.

Він у 2014-2018 роках працював заступником помічника Державного секретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. Тоді в його обов'язки входило управління політикою Штатів і дипломатичними відносинами з п'ятьма країнами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном. До цього, у 2008-2014 роках Розенблюм працював координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральній Азії.

Що стосується Годфрі, то він до свого призначення послом США в Сербії працював заступником посла США в Росії, а також відповідав за Ірак в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу.

Зазначимо, понад два роки в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Тепер же, протягом найближчих тижнів, Білий дім повинен оголосити кандидатуру на посаду посла США для роботи в нашій країні. На сьогодні триває процес відбору.

Реклама

Призначення посла США в Україні - про що йшлося раніше:

Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади у травні 2019 року. Тоді експрезидент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.

У січні російський політолог Андрій Піонтковський говорив, що колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розглядається як новий американський посол у Києві.

На початку липня ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.