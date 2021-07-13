ЗМІ назвали кандидатів на посаду Авакова і розповіли про відставку ще двох міністрів

Верховна Рада може в четвер прийняти відставку Авакова / УНІАН

Після відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його посаду розглядаються як мінімум два кандидати.

Як повідомляє РБК-Україна, обидва кандидати є нардепами від Слуги народу.

За словами джерела, одним з кандидатів є голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Другим - голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Відомо, що питання відставки глави МВС Арсена Авакова ВР розгляне в четвер, 15 липня.

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Але, крім відставки Авакова, очікується ще відставка двох міністрів. Президент України Володимир Зеленський збирає депутатів фракції Слуга народу на велику закриту нараду, повідомляє ZN.UA.

За даними джерел, зустріч запланована тільки на суботу, 17 липня.

У Слузі народу повідомили, що на фракції буде два кадрові обговорення. Йдеться про заміну Міністра оборони Андрія Тарана та Міністра юстиції Дениса Малюськи. Також на порядку денному обговорення претензій, які існують до Генерального прокурора Ірини Венедиктової.

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Призначення секретаря РНБО Данілова главою МВС

Видання НВ 13 липня у своєму новому матеріалі з посиланням на власні джерела повідомило, що на Банковій мають намір призначити секретаря РНБО Олексія Данілова на посаду міністра внутрішніх справ.

В РНБО не підтвердили, однак і не спростували такі відомості. У силовому відомстві тільки уточнили, що на даний момент не можуть сказати нічого конкретного.

Олексій Данілов особисто проігнорував відповідне питання журналістів.

Крім того, відомо, що на посаду глави МВС також розглядається кандидатура Олександра Єфименка, який за часів Януковича був заступником голови УМВС в Херсонській області.