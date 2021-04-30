ЗМІ назвали причину відходу Мендель від президента Зеленського

Юлія Мендель / УНІАН

Юлія Мендель вже давно мала намір покинути пост прес ‒ секретаря президента України Володимира Зеленського - з багатьох причин. Про це повідомляє портал Країна з посиланням на свої джерела в офісі президента.

Повідомляється, на відхід Мендель впливають два фактори. По-перше, непростий її характер і постійні скарги на умови роботи.

"Юлія постійно скаржилася на невелику зарплату, на те, що їй грошей не виділяють на покупку стильного одягу через що її вбрання постійно висміювали в ЗМІ. То ще на щось. Дівчина, прямо скажемо, з непростим характером", - заявило джерело.

Другий фактор, за його словами, погане ставлення до неї керівника офісу президента Андрія Єрмака.

"Можливо це і головний фактор. Єрмак критикував її роботу постійно і проводив лінію, що прес-секретаря потрібно міняти. До Мендель звичайно було багато питань чисто професійного плану. Але, не виключено, що в даному випадку грав свою роль і інший момент - Юлія прийшла в офіс ще до Єрмака і була альтернативним главі ОП каналом комунікації Зеленського з громадськістю. Тепер же всі канали будуть замикатися на Єрмака", ‒ підсумувало джерело.

Є інформація, що Мендель вже двічі писала заяву про звільнення за власним бажанням, але обидва рази його блокував особисто президент Зеленський. Але в цьому раз рішення про її відхід прийнято.

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Відставка Юлії Мендель: