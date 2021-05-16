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ЗМІ оприлюднили частину списку "злодіїв у законі", по яких "угатила" РНБО

16 травня 2021, 14:30

У розпорядженні журналістів опинилася частина списку "злодіїв у Законі", проти яких РНБО 14 травня запровадила санкції.

РНБО
ЗМІ оприлюднили частину списку "злодіїв у законі", по яких "угатила" РНБО / УНІАН

У розпорядженні журналістів опинилася частина списку "злодіїв у законі", проти яких Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції на своєму засіданні у п'ятницю, 14 травня.

У списку, який оприлюднив сайт Delo.ua з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, є відома в кримінальному світі особа - Полікарп Джанелідзе, якого коронували в Києві у 2007 році. Також до переліку потрапив Коба Шемазашвілі (він же Коба Руставський), якого затримували в ресторані "Сейф" у 2011 році і згодом екстрадували до Іспанії.

У списку є Армен Хачатрян на прізвисько "Армен-Хохол", чий профайл є на "Миротворці". Його підозрюють в "усвідомленій участі в дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні".

Частина списку "злодіїв у законі" виглядає так:

  • Алієв Гілані Шамсудинович, 08.08.1974 р. н.;
  • Асатрян Едуард Сергійович, 14.09.1968 р. н.;
  • Асоян Нодарі Жоржикович, 04.04.1973 р. н.;
  • Асхабов Хасан Магомедович, 13.02.1995 р. н.;
  • Ахмадов Хусейн Сейпиевич, 06.07.1966 р.;
  • Ашумов Гліб Ельбрусович, 05.03.1982 р. н.;
  • Бабаєв Олександр Тофікович, 03.09.1979 р. н.;
  • Бекаєв Омар Мінкаілович, 02.02.1957 р. н.;
  • Герліані Давид Нугзарович, 25.06.1972 р.;
  • Глонті Серго Семенович 27.09.1971 р.;
  • Горадзе Міндія Гурамович, 14.12.1981 р. н.
  • Джамбулатов Руслан Адамович, 19.10.1988 р. н.;
  • Джамбулатов Рустам Адамович, 13.10.1984 р. н.;
  • Джанелідзе Полікарп Автанділович 27.07.1974 р. н.;
  • Джачвліані Лаша Валер'янович, 16.04.1974 р. н.;
  • Динаборский Роберт Богданович 01.08.1977 р.;
  • Дукузов Магомед Идрисович, 11.04.1978 р.
  • Іманалі Андрій Михайлович, 22.06.1971 р. н.;
  • Ісаєв Імран Абдулбакійович, 24.02.1976 р. н.;
  • Іслангірієв Апті Магомедович, 26.07.1970 р. н.;
  • Катамадзе Реваз Джондоевич, 28.02.1974 р.;
  • Кіпіані Вахтанг Демурович, 21.09.1978 р. н.
  • Кухілава Антимоз Хухутович, 04.10.1956 р. н.;
  • Лисенко Сергій Іванович, 31.08.1954 р. н.;
  • Лобжанідзе Георгій Шакроєвич, 08.09.1971 р. н.;
  • Муртазов Заур Алхизурович, 14.08.1986 р. н.;
  • Недзельський Андрій Степанович, 01.03.1973 р. н.;
  • Озманов Давид Шалвович, 07.12.1970 р. н.;
  • Олійник Сергій Олександрович, 05.04.1973 р. н.;
  • Орагвелідзе Кахабер Трістанович, 24.08.1973 р. н.;
  • Паюбшин Віктор Михайлович, 13.09.1958 р. н.;
  • Русан Василь Олександрович, 19.06.1974 р. н.;
  • Саргсян Арташес Аветикович, 07.12.1975 р. н.;
  • Саргсян Хорен Карленович, 23.08.1977 р. н.;
  • Саркісян Армен Нагапетович, 22.09.1978 р. н.;
  • Сусоєв Ібрагім, 24.07.1978 р. н.;
  • Хачатрян Армен Альбертович, 04.07.1977 р. н.;
  • Хмелідзе Георгій Гівійович, 12.12.1960 р. н.;
  • Цикоридзе Рамаз Лериевич, 12.06.1972 р.;
  • Чарая Тенгіз Автанділович, 10.04.1982 р. н.;
  • Чхартішвілі Паата Костянтинович, 01.10.1970 р. н.;
  • Шемазашвілі Коба Шалвович, 17.01.1974 р.;
  • Шеремет Валерій Андрійович, 11.11.1949 р. н.;
  • Ясагов Адлан Умарович, 04.06.1982 р. н.

Санкції проти кримінальних авторитетів – про що йшлося раніше:

  • 14 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами.
  • Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради нацбезпеки й оборони.
  • До іноземців, які потрапили до санкційного списку РНБО, за словами Зеленського, будуть застосовані наступні обмеження: блокування активів, заборона в'їзду, неможливість набуття громадянства, примусове видворення.

РНБО санкції новини України злодій в законі
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