ЗМІ оприлюднили частину списку "злодіїв у законі", по яких "угатила" РНБО / УНІАН

У розпорядженні журналістів опинилася частина списку "злодіїв у законі", проти яких Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції на своєму засіданні у п'ятницю, 14 травня.

У списку, який оприлюднив сайт Delo.ua з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, є відома в кримінальному світі особа - Полікарп Джанелідзе, якого коронували в Києві у 2007 році. Також до переліку потрапив Коба Шемазашвілі (він же Коба Руставський), якого затримували в ресторані "Сейф" у 2011 році і згодом екстрадували до Іспанії.

У списку є Армен Хачатрян на прізвисько "Армен-Хохол", чий профайл є на "Миротворці". Його підозрюють в "усвідомленій участі в дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні".

Частина списку "злодіїв у законі" виглядає так:

Алієв Гілані Шамсудинович, 08.08.1974 р. н.;

Асатрян Едуард Сергійович, 14.09.1968 р. н.;

Асоян Нодарі Жоржикович, 04.04.1973 р. н.;

Асхабов Хасан Магомедович, 13.02.1995 р. н.;

Ахмадов Хусейн Сейпиевич, 06.07.1966 р.;

Ашумов Гліб Ельбрусович, 05.03.1982 р. н.;

Бабаєв Олександр Тофікович, 03.09.1979 р. н.;

Бекаєв Омар Мінкаілович, 02.02.1957 р. н.;

Герліані Давид Нугзарович, 25.06.1972 р.;

Глонті Серго Семенович 27.09.1971 р.;

Горадзе Міндія Гурамович, 14.12.1981 р. н.

Джамбулатов Руслан Адамович, 19.10.1988 р. н.;

Джамбулатов Рустам Адамович, 13.10.1984 р. н.;

Джанелідзе Полікарп Автанділович 27.07.1974 р. н.;

Джачвліані Лаша Валер'янович, 16.04.1974 р. н.;

Динаборский Роберт Богданович 01.08.1977 р.;

Дукузов Магомед Идрисович, 11.04.1978 р.

Іманалі Андрій Михайлович, 22.06.1971 р. н.;

Ісаєв Імран Абдулбакійович, 24.02.1976 р. н.;

Іслангірієв Апті Магомедович, 26.07.1970 р. н.;

Катамадзе Реваз Джондоевич, 28.02.1974 р.;

Кіпіані Вахтанг Демурович, 21.09.1978 р. н.

Кухілава Антимоз Хухутович, 04.10.1956 р. н.;

Лисенко Сергій Іванович, 31.08.1954 р. н.;

Лобжанідзе Георгій Шакроєвич, 08.09.1971 р. н.;

Муртазов Заур Алхизурович, 14.08.1986 р. н.;

Недзельський Андрій Степанович, 01.03.1973 р. н.;

Озманов Давид Шалвович, 07.12.1970 р. н.;

Олійник Сергій Олександрович, 05.04.1973 р. н.;

Орагвелідзе Кахабер Трістанович, 24.08.1973 р. н.;

Паюбшин Віктор Михайлович, 13.09.1958 р. н.;

Русан Василь Олександрович, 19.06.1974 р. н.;

Саргсян Арташес Аветикович, 07.12.1975 р. н.;

Саргсян Хорен Карленович, 23.08.1977 р. н.;

Саркісян Армен Нагапетович, 22.09.1978 р. н.;

Сусоєв Ібрагім, 24.07.1978 р. н.;

Хачатрян Армен Альбертович, 04.07.1977 р. н.;

Хмелідзе Георгій Гівійович, 12.12.1960 р. н.;

Цикоридзе Рамаз Лериевич, 12.06.1972 р.;

Чарая Тенгіз Автанділович, 10.04.1982 р. н.;

Чхартішвілі Паата Костянтинович, 01.10.1970 р. н.;

Шемазашвілі Коба Шалвович, 17.01.1974 р.;

Шеремет Валерій Андрійович, 11.11.1949 р. н.;

Ясагов Адлан Умарович, 04.06.1982 р. н.

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