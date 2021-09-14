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ЗМІ розкрили причину смерті судді Печерського райсуду Віталія Писанця

14 вересня 2021, 18:17
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Як повідомляється, травму потилиці суддя міг отримав при падінні.

Віталій Писанець
Віталій Писанець помер / sud.ua

З'явилися результати судово-медичної експертизи розтину тіла загиблого судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, якого знайшли мертвим 11 вересня.

Як пише Dетектив-Info, причиною смерті стала отримана закрита черепно-мозкова травма.

За словами джерела видання, травму потилиці суддя міг отримав при падінні. При цьому правоохоронці повинні встановити, чи стало падіння результатом конфлікту загиблого Писанця зі слідчим Солом'янського управління поліції Євгеном Хоменком.

Як повідомляють в поліції, за даними слідства, ввечері 11 вересня суддя і слідчий поліції приїхали в гості в будинок брата ексміністра юстиції та ексголови Верховного Суду Василя Онопенка - Петра Онопенка в селі Погреби. Чоловіки відпочивали, вживаючи алкоголь.

Зі слів присутніх, у певний момент застілля між Хоменком та Писанцем почалася сварка, під час якої суддя вдарив слідчого рукою по обличчю. На цьому конфлікт був вичерпаний, а чоловіки ще більше півгодини вживали спиртне.

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"Раптово у Писанця пішла носом кров, він втратив рівновагу, зачепивши вазу, впав на підлогу з посинілим обличчям. Онопенко і Хоменко нібито намагалися надати судді першу допомогу і викликали лікарів. Однак на момент приїзду медики констатували смерть судді. Помітних тілесних ушкоджень на тілі не було", - йдеться в повідомленні.

Дружина загиблого судді уточнила, що раніше йому неодноразово надходили погрози, а також на нього нападали і били.

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Що відомо про судді Віталія Писанця:

Віталій Писанець був слідчим суддею у справі про загибель журналіста Павла Шеремета.

Він також нещодавно проводив одне із засідань у справі Віктора Медведчука - розглядав відвід іншого судді у справі нардепа.

Раніше в Facebook з'явилося повідомлення нібито від імені судді Печерського райсуду Писанця про те, що він не приймав рішення про відновлення Амосової на посаді ректора медуніверситету і нібито направив з цього приводу повідомлення до Вищої ради правосуддя. Пізніше інформація була спростована.

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Віталій Писанець
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