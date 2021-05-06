ЗМІ дізналися, кому загрожує новий санкційний удар РНБО

РНБО може розглянути питання про нові санкції / УНІАН

У п'ятницю, 7 травня, Рада національної безпеки і оборони може прийняти рішення про запровадження санкції проти обласних газорозподільних компаній.

Причиною може стати борг облгазів перед Оператором газотранспортної системи України в розмірі 10 млрд грн за відібраний і не оплачений газ з ГТС, повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела.

Про нові санкції РНБО повідомив співрозмовник, близький до президента Зеленського, йдеться в матеріалі. Серед обмежувальних заходів - заморозка активів і націоналізація.

У матеріалі йдеться про те, що найбільшими боржниками виявилися облгази, що працюють під брендом Регіональної газової компанії, пов'язаної з Дмитром Фірташем (борг в 7,97 млрд грн.).

Крім того, видання публікує підрахунок ОГТСУ боргів облгазів за відібраний газ з газотранспортної системи протягом 2020-го і першого кварталу 2021 року.

У документі зазначено, що за звітний період облгази нібито викачали газу з ГТС, не розплатившись, на 9,88 млрд грн.

/ liga.net

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