ЗМІ дізналися, кому загрожує новий санкційний удар РНБО

РНБО може прийняти рішення про замороження активів і націоналізацію, кажуть джерела.
У п'ятницю, 7 травня, Рада національної безпеки і оборони може прийняти рішення про запровадження санкції проти обласних газорозподільних компаній.
Причиною може стати борг облгазів перед Оператором газотранспортної системи України в розмірі 10 млрд грн за відібраний і не оплачений газ з ГТС, повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела.
Про нові санкції РНБО повідомив співрозмовник, близький до президента Зеленського, йдеться в матеріалі. Серед обмежувальних заходів - заморозка активів і націоналізація.
У матеріалі йдеться про те, що найбільшими боржниками виявилися облгази, що працюють під брендом Регіональної газової компанії, пов'язаної з Дмитром Фірташем (борг в 7,97 млрд грн.).
Крім того, видання публікує підрахунок ОГТСУ боргів облгазів за відібраний газ з газотранспортної системи протягом 2020-го і першого кварталу 2021 року.
У документі зазначено, що за звітний період облгази нібито викачали газу з ГТС, не розплатившись, на 9,88 млрд грн.
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Санкції проти Віктора Медведчука:
- Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука та його оточення.
- Обмежувальні заходи розраховані на три роки, йдеться в указі Глави держави, опублікованому на сайті офісу президента.
- Указ президента Зеленського набирає чинності з моменту його опублікування.