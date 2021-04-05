ЗМІ дізналися терміни переговорів Зеленського, Макрона і Меркель без Путіна

Йде підготовка до переговорів лідерів трьох країн / Reuters

Незабаром мають відбутися переговори президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеоконференції.

Як повідомляє zn.ua з посиланням на джерела в дипломатичних колах, відеоконференція за участю Зеленського, Меркель і Макрона в тристоронньому форматі відбудеться вже цього тижня.

За даними видання, основною темою переговорів лідерів трьох країн має стати загострення на Донбасі.

Журналісти підкреслили, що бесіда трьох лідерів України, Німеччини та Франції повинна була відбутися відразу ж після відеоконференції за участю Меркель, Макрона і президента Росії Володимира Путіна, яка пройшла 30 березня без участі України, але цього не сталося через проблеми узгодження часу розмови.

Як стверджує інше джерело видання, Підготовка до переговорів Зеленського, Меркель і Макрона триває, проте "поки немає ніякої ясності про його дату і час". За його словами, подібна розмова у двосторонньому або тристоронньому форматі планувалася ще кілька тижнів тому до загострення ситуації на Донбасі.

"Ескалація бойових дій на Сході збільшує шанси того, що вона відбудеться цього тижня", — додало джерело видання.

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Переговори Путіна, Меркель і Макрона: