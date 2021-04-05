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ЗМІ дізналися терміни переговорів Зеленського, Макрона і Меркель без Путіна

5 квітня 2021, 10:54
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Темою переговорів лідерів трьох країн має стати загострення на Донбасі.

Зеленський, Меркель і Макрон поговорять без Путіна
Йде підготовка до переговорів лідерів трьох країн / Reuters

Незабаром мають відбутися переговори президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеоконференції.

Як повідомляє zn.ua з посиланням на джерела в дипломатичних колах, відеоконференція за участю Зеленського, Меркель і Макрона в тристоронньому форматі відбудеться вже цього тижня.

За даними видання, основною темою переговорів лідерів трьох країн має стати загострення на Донбасі.

Журналісти підкреслили, що бесіда трьох лідерів України, Німеччини та Франції повинна була відбутися відразу ж після відеоконференції за участю Меркель, Макрона і президента Росії Володимира Путіна, яка пройшла 30 березня без участі України, але цього не сталося через проблеми узгодження часу розмови.

Як стверджує інше джерело видання, Підготовка до переговорів Зеленського, Меркель і Макрона триває, проте "поки немає ніякої ясності про його дату і час". За його словами, подібна розмова у двосторонньому або тристоронньому форматі планувалася ще кілька тижнів тому до загострення ситуації на Донбасі.

"Ескалація бойових дій на Сході збільшує шанси того, що вона відбудеться цього тижня", — додало джерело видання.

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Переговори Путіна, Меркель і Макрона:

  • 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
  • За повідомленням прес-служби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
  • Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
  • У той же час у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
  • Як повідомила прес-служба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
  • У прес-службі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі по реалізації Мінських домовленостей.
Володимир Зеленський нормандський формат Ангела Меркель Володимир Путін Еммануель Макрон
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