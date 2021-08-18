Павлов міг скоїти суїцид через схеми з тендерною документацією - ЗМІ

Костянтин Павлов-подробиці загибелі / Фото Facebook

Градоначальник Кривого Рогу, якого нещодавно знайшли мертвим у власному будинку, міг вчинити самогубство через схеми з документами на тендери, які нібито проводилися за його спиною, пише Обозреватель з посиланням на власні джерела в поліції.

За інформацією, всі тендери в Кривому Розі нібито контролювали ексмер Юрій Вілкул з сином Олександром. Джерела видання розповідають, що Павлов хотів подати у відставку, але йому не давали цього зробити.

Після смерті чиновника правоохоронці збиралися провести обшуки в міськраді, але, за даними ЗМІ, їх туди не пустили без ухвали суду. Коли їм вдалося потрапити всередину, там зникли телефон, комп'ютер, цифрова техніка та інші носії інформації.

"На момент огляду Кабінету була вилучена документація, системний блок без монітору, два мобільних кнопкових телефони", - пише видання. І додає, що таким чином, ймовірно, "заміталися сліди", пов'язані як із тендерною документацією, так і з особистим спілкуванням Павлова з людьми Вілкула.

Загибель Костянтина Павлова: про що раніше писав Главред

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

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Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прес-секретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.