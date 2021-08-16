ЗМІ з'ясували нові подробиці про останні хвилини життя мера Кривого Рогу

Костянтин Павлов очистив усі месенджери перед смертю / Фото Facebook

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов перед самою своєю смертю вирішив видалити все своє листування у телефонних месенджерах, повідомили Українським Новинам у правоохоронних органах.

"У чатах "чисто". Він почистив їх", — повідомив співрозмовник.

При цьому на оприлюдненому в ЗМІ відео видно, що Павлов ходить по будинку зі зброєю і пише щось в телефоні (можливо, листується з кимось).

Наразі слідство вивчає телефон Павлова.

Загибель мера Кривого Рогу:

Нагадаємо, Главред писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

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Відзначимо, в поліції порушили кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прессекретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.