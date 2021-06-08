ЗМІ виклали запис розмов Джуліані і Єрмака: чого вимагав від України адвокат Трампа

Рудольф Джуліані / УНІАН

У США оприлюднили раніше невідомий аудіозапис розмови 2019 року. В ній нібито фігурують радник тодішнього президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані, нинішній керівник офісу президента України Андрій Єрмак і спецпредставник Держдепу США Курт Волкер. Про це повідомляє американський канал CNN.

Якщо вірити запису, Джуліані намагався чинити психологічний тиск на Єрмака і хотів, щоб той посприяв початку розслідування нібито корупційних дій тодішнього кандидата в президенти Джо Байдена.

Примітно, що ця розмова передувала скандальній бесіді Трампа з Зеленським, яка стала приводом до початку першої процедури імпічменту президента США.

Протягом приблизно 40-хвилинної розмови представник Трампа Джуліані неодноразово підкреслює, що Зеленський повинен публічно почати розслідування можливої корупції Байдена в Україні.

"Все, що нам потрібно від президента – це сказати: "Я призначу чесного прокурора, він розслідує і відкопає докази, які зараз є, і якісь інші докази - причетності до виборів 2016 року". А потім справу з Байденом треба закінчити. Хто в Україні повинен поставитися до цього серйозно", - говорить у записі людина, схожа на Джуліані.

Єрмак же в розмові слухав, але намагався направити розмову на офіційні дипломатичні питання. Наприклад, про дату візиту Зеленського в США.

"Я переконаний, як тільки затвердять дати майбутнього візиту президента Зеленського в США - я готовий особисто взяти на себе контроль підготовки. І, звичайно, я готовий приїхати, і ми можемо особисто сісти і детально обговорити всі питання, всі ці розслідування, які ви перерахували в нашій бесіді", – сказав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося американське видання The Washington Post 30 січня опублікувало статтю про те, що адвокат Рудольф Джуліані, який представляє інтереси Дональда Трампа, в липні 2019 року провів телефонну розмову з помічником президента України Андрієм Єрмаком.

В ході бесіди Джуліані нібито в наполегливому і загрозливому Тоні вимагав від України почати розслідування проти Хантера Байдена у справі компанії Burisma. Однак розмова не призвела до успіху.