Змито асфальт, повалено дерева, відключено електрику: Україна бореться з наслідками негоди

У столиці вчора пройшов сильний дощ з грозою - Київ заливало вже другу добу поспіль / скріншот

В Україні продовжує вирувати негода. Після кількох тижнів спеки потужна злива вчора накрила не лише Київ, а й Кіровоградську область та Закарпаття.

Зокрема, пізно ввечері 20 липня у Кропивницькому дощ лив близько години. В результаті змито асфальт і повалено дерева. Щонайменше на десяти вулицях обласного центру потоки води паралізували рух транспорту, передає ТСН.

Вчора ввечері в столиці також пройшов сильний дощ із грозою - Київ заливало вже другу добу поспіль.

Працівники столичного метрополітену цього разу підготувалися до можливого потопу. Щоби вода не дійшла до платформи, в переході на станції метро Позняки зробили дамбу з мішків з піском. Хоча станцію не затопило, пасажирам довелося мало не вплав добиратися до метро - місцями води було по коліно.

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У Рахівському районі Закарпатської області також несподівано затопило кілька сіл: там підтоплено будинки, розмитіодороги і знищено врожаї.

Найбільше води було в селі Великий Бичків. Потужна злива там почалася вчора після обіду і не вщухала цілу годину. Потім дощова вода з гір хлинула на городи і у двори людей. Вона перетворила вулиці села на стрімкі річки. Місцями води було по пояс - на такому рівні вона трималася кілька годин. Людям не вдалося врятувати техніку та меблі.

Також підтоплено господарства в селі Ясіня та Верхнє Водяне. Там працюють рятувальники, а місцева влада підраховує збитки.

Тим часом в ДСНС відзвітували, що в результаті погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пункти. Там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Так, знеструмлення сталося в 13 областях: Полтавська – 194, Кіровоградська – 158, Черкаська – 157, Київська – 121, Дніпропетровська - 38, Хмельницька – 37, Одеська - 32, Сумська – 28, Миколаївська – 24, Чернігівська – 19, Чернівецька – 15, Вінницька - 14 Запорізька - 1.

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Як повідомляв Главред, погода в Україні сьогодні, 21 липня, знову буде дощовою, лише в Луганській та Одеській областях сухо. На Київщині та Харківщині, а також у центральних областях синоптик прогнозує грози.

При цьому в Україну прийшло невелике похолодання. Зокрема, в західних і центральних областях температура опуститься до +21...+23 градусів, місцями - до +18 вдень. Вночі термометри покажуть +13...+ 17 градусів. На Сході країни все ще буде спекотно - до +37°,