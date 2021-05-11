Снайпери і армія бодігардів: у Зеленського в рази збільшилася кількість охоронців

Президента України тепер супроводжують понад 20 бодігардів і снайпери.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 травня, брав участь у форумі Україна 30, де відкривав чергову сесію на тему Безпека країни.
Журналістам вдалося відобразити приїзд президента в центр Парковий, де проходить форум. Виявилося, що президент тепер пересувається з цілою армією охоронців.
"Проїзд по Парковій алеї, де розташований КВЦ, регулювали поліцейські патрулі. А незадовго до від'їзду гаранта рух і зовсім перекрили. Адже проїжджа частина тут вузька, по одній смузі в кожну сторону. У годину пік тут традиційно пробки, в інший час часто збираються тягучки", - відзначає Страна.
Як стверджують журналісти, кортеж Зеленського збільшився на кілька машин.
Останні пару місяців президент їздив по Києву в основному на представницькому седані Mercedes у супроводі охоронців на мікроавтобусі цієї ж німецької марки.
Зараз же з'явився ще один ідентичний бус охорони. Автоколону відкриває Volkswagen Держохорони, а закриває поліцейський джип.
"Однак сьогодні "в хвості" був ще один люксовий "мерс" і позашляховик BMW X5. Хоча, можливо, це хтось із чиновників вирішив проскочити вільною дорогою, організованою для президентського кортежу", - зазначили журналісти.
Слідом за главою держави форум покинула і його численна охорона.
"Більше двох десятків бійців УДО, які працювали на Заході і забезпечували безпеку Зеленського. Також співробітники Держохорони були помічені зовні навколо Паркового. І це не рахуючи, як мінімум, 7 особистих бодігардів президента з його ближнього кола охорони", - додали ЗМІ.
Крім того, позаду величезної армії охорони президента, йшли два снайпера, у відповідній амуніції і зі зброєю в чохлах.
Як раніше повідомляв Главред:
- Лікарню Феофанія, де лікували від коронавірусу президента Володимира Зеленського та голову Офісу президента Андрія Єрмака, взяли під посилену охорону співробітники Управління державної охорони України.
- Примітно, що весь корпус, де знаходяться Зеленський і Єрмак, охоронявся цілодобово співробітниками Управління держохорони.