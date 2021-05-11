Снайпери і армія бодігардів: у Зеленського в рази збільшилася кількість охоронців

Снайпери з'явилися в охороні Зеленського / Страна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 травня, брав участь у форумі Україна 30, де відкривав чергову сесію на тему Безпека країни.

Журналістам вдалося відобразити приїзд президента в центр Парковий, де проходить форум. Виявилося, що президент тепер пересувається з цілою армією охоронців.

"Проїзд по Парковій алеї, де розташований КВЦ, регулювали поліцейські патрулі. А незадовго до від'їзду гаранта рух і зовсім перекрили. Адже проїжджа частина тут вузька, по одній смузі в кожну сторону. У годину пік тут традиційно пробки, в інший час часто збираються тягучки", - відзначає Страна.

Як стверджують журналісти, кортеж Зеленського збільшився на кілька машин.

Останні пару місяців президент їздив по Києву в основному на представницькому седані Mercedes у супроводі охоронців на мікроавтобусі цієї ж німецької марки.

Зараз же з'явився ще один ідентичний бус охорони. Автоколону відкриває Volkswagen Держохорони, а закриває поліцейський джип.

"Однак сьогодні "в хвості" був ще один люксовий "мерс" і позашляховик BMW X5. Хоча, можливо, це хтось із чиновників вирішив проскочити вільною дорогою, організованою для президентського кортежу", - зазначили журналісти.

Слідом за главою держави форум покинула і його численна охорона.

"Більше двох десятків бійців УДО, які працювали на Заході і забезпечували безпеку Зеленського. Також співробітники Держохорони були помічені зовні навколо Паркового. І це не рахуючи, як мінімум, 7 особистих бодігардів президента з його ближнього кола охорони", - додали ЗМІ.

Крім того, позаду величезної армії охорони президента, йшли два снайпера, у відповідній амуніції і зі зброєю в чохлах.

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