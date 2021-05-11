УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РНБО готує "Закон про олігархів": до списку внесли 13 осіб

11 травня 2021, 13:39

Олексій Данилов каже, що ці люди мають "дуже великий" вплив на українську економіку, внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси.

долар
Закон про олігархів стосуватиметься як мінімум 13 осіб / фото Reuters

Під дію майбутнього закону Про статус олігарха в Україні "впевнено" підпадають 13 осіб. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві.

"Один з великих викликів, який сьогодні існує (...) і на крайньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні і зовнішньополітичні процеси", - заявив Данилов.

читайте такожУкраїнська "боротьба з олігархами" - старий нудний не смішний цирк

"На мою думку і за тими критеріями, які ми розраховуємо в апараті Ради нацбезпеки і оборони, готуючи цей документ - ми маємо на увазі сьогодні 13 осіб, яких ми можемо з упевненістю віднести саме до олігархічного середовища, які мають дуже великий вплив всередині нашої країни і поза нашою країною", - зазначив він.

Він додав, що "якщо ми не приберемо це, якщо ми не завершимо боротьбу з п'ятою колоною - то зберігати незалежність нашої держави буде вкрай складно".

Хто може потрапити в список

За даними джерел журналіста Сергія Лещенка, а також видання Капітал, до списку потраплять такі персони:

  1. Рінат Ахметов,
  2. Петро Порошенко,
  3. Дмитро Фірташ,
  4. Ігор Коломойський,
  5. Віктор Пінчук,
  6. Сергій Льовочкін,
  7. Віктор Медведчук,
  8. Вадим Новинський,
  9. Юрій Косюк,
  10. Олег Бахматюк,
  11. Костянтин Жеваго,
  12. Галина та Олександр Гереги.

"Перетворять на бізнесменів"

15 квітня президент України Володимир Зеленський ініціював розробку законопроекту, спрямованого на зниження впливу олігархів на українську політику і перетворення їх "на звичайних бізнесменів". У народі його вже прозвали "законом про олігархів".

"Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та офісу президента спільно з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроект, а такого у нас в Україні ще не було, вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів - розробити фундаментальний законопроект про статус олігархів – що буде з такими людьми, які будуть вводитися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів", - заявив Зеленський в ефірі одного з телеканалів.

Рінат Ахметов Петро Порошенко Дмитро Фірташ Сергій Льовочкін Віктор Медведчук Віктор Пінчук
Зараз ви переглядаєте новину «РНБО готує "Закон про олігархів": до списку внесли 13 осіб». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Лікарі вказали на небезпеку картопляного пюре: на що звернути увагуЛікарі вказали на небезпеку картопляного пюре: на що звернути увагу Україні передрекли індійський сценарій з коронавірусомУкраїні передрекли індійський сценарій з коронавірусом Путін публічно вдав, що Зеленського не існуєПутін публічно вдав, що Зеленського не існує Що готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних стравЩо готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних страв Куди втік Медведчук: названо основні версіїКуди втік Медведчук: названо основні версії

Останні новини

09:46
Що побажати на День медсестри 2021: привітання та листівки
09:33
Кривавий розстріл у школі в Казані: ЗМІ дізналися, як стрілець намагався замести сліди Відео
09:17
Медведчук за часів Порошенка розслабився і "втратив береги" Погляд
09:07
У Києві на Солом'янці підстрелили чоловіка
08:59
"Підтримка жертв режиму Путіна": Лещенко сказав, чому його дружина виступила в РФ Відео
Реклама
08:44
Для чого українцям з ОРДЛО дозволили голосувати на виборах до Держдуми Погляд
08:26
Не така вже й нешкідлива: в чому небезпека місцевої анестезії Відео
08:15
Коронавірус 12 травня: за добу вдвічі зросла кількість нових хворих Відео
08:00
"Спусковий гачок для Путіна": експерт розкрив, як і чому РФ може напасти на Україну Відео
07:57
Розкрито подробиці обшуку в будинку Медведчука у Києві Відео
07:44
Чому чубчик - найгірше, що ви можете зробити з волоссям Відео
07:15
"Кайф": Ілона Гвоздьова показала збуджені соски на гарячому пляжі Фото
06:56
Загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини: у ЦАХАЛ заявили про ліквідацію верхівки військової розвідки ХАМАС Відео
06:52
Росія готує для України "троянського коня" Погляд
06:30
Експерт оцінив шанси РФ добути воду для Криму на дні Азовського моря Відео
06:03
Чим корисна і чим шкідлива для тіла відмова від м'яса Відео
05:28
Путін зробив важливий крок для закриття від Заходу даних про армію Росії
04:23
Дочка Мадонни розпусно оголилася для скандальної обкладинки
03:50
У ВООЗ попередили про серйозну загрозу для дітей через карантин Відео
03:13
У моді неймовірно гарний жовтий манікюр, який зробить вас яскравішою Фото Відео
Реклама
02:19
Що приготувати з кульбаб: найкорисніші рецепти варення, вина і чаю Відео
01:36
Гороскоп усіх знаків Зодіаку на 12 травня 2021 року: на що можна зважитися Відео
00:55
День батька 2021: якого числа і як вітають Фото Відео
00:19
Як уберегти мозок від активного старіння клітин - вчені назвали способи Відео
00:12
Названо смертельно небезпечний алкогольний напій Відео
11 травня, вівторок
23:50
Тель-Авів під обстрілом ракет: літак з України не зміг сісти Відео
22:57
Мати відомої української співачки потрапила в ДТП
22:46
В Україну йде потужне потепління до +25 Відео
22:16
На Закарпатті злочинець влаштував стрілянину по дітям
22:16
Чому палає Палестина Погляд
21:58
Інфекціоніст стривожила повідомленням про ситуацію з коронавірусом в Україні Відео
21:38
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
21:31
Соратник Медведчука розповів, де перебуває одіозний нардеп Відео
21:17
З'явилися нові подробиці про студента-вбивцю в Казані Відео
20:50
У США з'ясували, яка вакцина найбільш ефективна при COVID-19 Відео
20:43
Не в ліжку: названо секс-пози для божевільного сексу в несподіваних місцях Відео
20:27
СБУ оприлюднила розмову Медведчука з чиновником Росії Відео
20:22
В офісі президента відреагували на обшуки у Медведчука Відео
19:44
Венедіктова розповіла про збитки Криму через Медведчука Відео
19:44
Розкішні шорти та елегантні бермуди вриваються в моду на літо 2021 Фото Відео
Реклама
19:42
Медведчук передавав Росії секретні дані про ЗСУ: в СБУ розкрили деталі Відео
19:39
Як з гуся вода: чому Медведчуку не загрожує тюремний термін Погляд
19:29
Новий погляд на історію про Робіна Гуда – вийшла гра Hood: Outlaws & Legends Відео
19:19
Експерт розповів, як РФ "кине" Медведчука у разі його затримання
18:58
Вибори-2020 змінили якість діалогу центральної влади та регіонів - Тимошенко
18:56
У Криму під час обшуків по-звірячому застрелили чоловіка Відео
18:37
Куди втік Медведчук: названо основні версії Відео
18:23
Львівський лікар назвала новий симптом коронавірусу Відео
18:11
Disney з ганьбою звільнила актрису, а потім включила її в номінацію на Еммі
18:07
Снайпери і армія бодігардів: у Зеленського в рази збільшилася кількість охоронців Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти