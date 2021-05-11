РНБО готує "Закон про олігархів": до списку внесли 13 осіб

Олексій Данилов каже, що ці люди мають "дуже великий" вплив на українську економіку, внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси.
Під дію майбутнього закону Про статус олігарха в Україні "впевнено" підпадають 13 осіб. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві.
"Один з великих викликів, який сьогодні існує (...) і на крайньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні і зовнішньополітичні процеси", - заявив Данилов.
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"На мою думку і за тими критеріями, які ми розраховуємо в апараті Ради нацбезпеки і оборони, готуючи цей документ - ми маємо на увазі сьогодні 13 осіб, яких ми можемо з упевненістю віднести саме до олігархічного середовища, які мають дуже великий вплив всередині нашої країни і поза нашою країною", - зазначив він.
Він додав, що "якщо ми не приберемо це, якщо ми не завершимо боротьбу з п'ятою колоною - то зберігати незалежність нашої держави буде вкрай складно".
Хто може потрапити в список
За даними джерел журналіста Сергія Лещенка, а також видання Капітал, до списку потраплять такі персони:
- Рінат Ахметов,
- Петро Порошенко,
- Дмитро Фірташ,
- Ігор Коломойський,
- Віктор Пінчук,
- Сергій Льовочкін,
- Віктор Медведчук,
- Вадим Новинський,
- Юрій Косюк,
- Олег Бахматюк,
- Костянтин Жеваго,
- Галина та Олександр Гереги.
"Перетворять на бізнесменів"
15 квітня президент України Володимир Зеленський ініціював розробку законопроекту, спрямованого на зниження впливу олігархів на українську політику і перетворення їх "на звичайних бізнесменів". У народі його вже прозвали "законом про олігархів".
"Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та офісу президента спільно з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроект, а такого у нас в Україні ще не було, вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів - розробити фундаментальний законопроект про статус олігархів – що буде з такими людьми, які будуть вводитися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів", - заявив Зеленський в ефірі одного з телеканалів.