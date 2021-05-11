РНБО готує "Закон про олігархів": до списку внесли 13 осіб

Закон про олігархів стосуватиметься як мінімум 13 осіб / фото Reuters

Під дію майбутнього закону Про статус олігарха в Україні "впевнено" підпадають 13 осіб. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві.

"Один з великих викликів, який сьогодні існує (...) і на крайньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні і зовнішньополітичні процеси", - заявив Данилов.

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"На мою думку і за тими критеріями, які ми розраховуємо в апараті Ради нацбезпеки і оборони, готуючи цей документ - ми маємо на увазі сьогодні 13 осіб, яких ми можемо з упевненістю віднести саме до олігархічного середовища, які мають дуже великий вплив всередині нашої країни і поза нашою країною", - зазначив він.

Він додав, що "якщо ми не приберемо це, якщо ми не завершимо боротьбу з п'ятою колоною - то зберігати незалежність нашої держави буде вкрай складно".

Хто може потрапити в список

За даними джерел журналіста Сергія Лещенка, а також видання Капітал, до списку потраплять такі персони:

Рінат Ахметов, Петро Порошенко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Вадим Новинський, Юрій Косюк, Олег Бахматюк, Костянтин Жеваго, Галина та Олександр Гереги.

"Перетворять на бізнесменів"

15 квітня президент України Володимир Зеленський ініціював розробку законопроекту, спрямованого на зниження впливу олігархів на українську політику і перетворення їх "на звичайних бізнесменів". У народі його вже прозвали "законом про олігархів".

"Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та офісу президента спільно з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроект, а такого у нас в Україні ще не було, вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів - розробити фундаментальний законопроект про статус олігархів – що буде з такими людьми, які будуть вводитися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів", - заявив Зеленський в ефірі одного з телеканалів.