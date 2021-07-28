РНБО проведе термінове виїзне засідання на Донбасі - ЗМІ

РНБО збереться на термінове засідання / Офіс президента

Рада національної безпеки і оборони України має намір зібратися на засідання на території Донбасу.

Як повідомляє Українська правда, нове засідання, попередньо, готується в місті Краматорськ Донецької області.

РНБО традиційно збирається по п'ятницях, проте за даними журналістів, виїзне засідання відбудеться вже 30 липня.

Офіційно в Раді нацбезпеки дату і місце нового засідання поки не анонсували.

Одну з тем, яка буде піднята на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони, розкрив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю в рамках Всеукраїнського форуму Україна 30. Децентралізація.

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За словами Зеленського, обговорюватимуть розмір тарифів на електроенергію і газ для населення.

З ініціативою розглянути це питання глава Української держави особисто звернувся до РНБО. Зеленський вказав, що влада стежить за ситуацією з тарифами.

"На жаль, ми не можемо втручатися в усі дії тих чи інших місцевих властей", – зазначив він.

Однак, за словами президента, центр повинен реагувати, коли накопичується багато питань.

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"Ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися", – підкреслив він.

Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Пізніше РНБО прийняла рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.