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РНБО проведе термінове засідання: ЗМІ назвали дату

1 квітня 2021, 17:10
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На Банковій під головуванням президента України знову відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони.

РНБО
РНБО збереться 2 квітня / Офіс президента

Рада національної безпеки і оборони знову збирається на засідання.

Як повідомляють ЗМІ, засідання планується цієї п'ятниці, 2 квітня, на Банковій під головуванням президента України.

"На завтра планується (засідання РНБО - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Засідання Радбезу очікується традиційно ввечері.

Ось тільки, що обговорюватимуть і чи варто чекати нових санкцій – невідомо.

Станом на зараз, точний час і порядок денний ще невідомий.

У той же час ZN.UA посилаючись на свої джерела повідомляє, що на засіданні можуть розглянути 10 питань.

Передбачається, що можуть обговорити план вакцинації на цей і наступний рік, запровадження санкцій відносно ряду лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву, що Рада нацбезпеки і оборони найближчим часом проведе нове засідання, на якому можуть розгляне можливість запровадження локдауну в Україні через ситуацію з коронавірусом.

"Те, що стосується локдауна і коронавірусу, то я думаю, що найближчим часом буде відповідне засідання РНБО з цього приводу. Ви пам'ятаєте, що рік тому, коли починалася ця ситуація, у нас було відповідне засідання Ради нацбезпеки і оборони. Хочу підкреслити, що апарат РНБО має продукт, який дозволяє дивитися моніторинг стану справ у розрізі кожної громади. що стосується поширення коронавірусу, то у нас вкрай складна ситуація", — підкреслив секретар РНБО.

читайте такожВ РНБО заявили, що ніякого "Донбасу" не існує

Однак конкретної дати проведення засідання по локдауну в Україні Данілов не повідомив.

Зазначимо, останнє засідання РНБО відбулося 19 березня.

Засідання РНБО - про що раніше повідомляв Главред:

  • У лютому РНБО вирішило запровадити санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
  • Пізніше РНБО прийняло рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму.
  • РНБО також вирішило покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
  • Санкції, схвалені РНБО, своїми указами ввів у дію Володимир Зеленський.
  • Також за підсумками РНБО заявили, що Україна має намір націоналізувати підприємство стратегічної важливості - Мотор Січ. Держава має намір з'ясувати, яким чином підприємство опинилося у володінні приватного власника.
  • Також держава націоналізує підприємство Донецькоблгаз, яке в засобах масової інформації називають власністю олігарха Сергія Курченка, який проживає з 2014 року на території РФ.

РНБО
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