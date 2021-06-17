РНБО збереться на термінове засідання

РНБО збирається на термінове засідання / president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони збереться на засідання в п'ятницю. Як повідомляють в РНБО, засідання пройде на Банковій 18 червня.

"18 червня 2021 року о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11)", - повідомили в РНБО.

Також пресцентр РНБО наводить і попередній порядок денний майбутнього засідання:

Про розгляд стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.(ТАЄМНО).

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Доповідь Голови Державної служби геології та надр України Про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Про стан справ у сфері надрокористування", введеного в дію указом президента України від 25 березня 2021 року № 122. Різне.

По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данилова (орієнтовно о 18.00).

Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".

Пізніше РНБО прийняла рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.