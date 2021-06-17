РНБО збереться на термінове засідання

Рада національної безпеки і оборони збереться на засідання в п'ятницю 18 червня.
Рада національної безпеки і оборони збереться на засідання в п'ятницю. Як повідомляють в РНБО, засідання пройде на Банковій 18 червня.
"18 червня 2021 року о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11)", - повідомили в РНБО.
Також пресцентр РНБО наводить і попередній порядок денний майбутнього засідання:
- Про розгляд стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.(ТАЄМНО).
- Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Доповідь Голови Державної служби геології та надр України Про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Про стан справ у сфері надрокористування", введеного в дію указом президента України від 25 березня 2021 року № 122. Різне.
По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данилова (орієнтовно о 18.00).
Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:
Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
Пізніше РНБО прийняла рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.
РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.