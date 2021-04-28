РНБО збереться на термінове засідання: у Слузі народу розкрили деталі / president.gov.ua

Чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) може відбутися вже цієї п'ятниці. Головним питанням на ньому можуть розглянути ситуацію з безпекою, заявила народний депутат від Слуги народу, голова підкомітету з держбезпеки та оборони парламентського комітету з питань національної безпеки Ірина Верещук.

"Росія відійшла тільки в інформаційному полі, частина російських військ залишається на кордоні з Україною", - розповіла Верещук у коментарі журналістам, повідомляє Україна 24.

Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову підготувати засідання РНБО найближчим часом.

"Під час робочої поїздки до Херсонської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях. ... За результатами наради президент України доручив секретарю РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні пресслужби президента.

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