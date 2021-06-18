РНБО запровадила повний пакет санкцій проти відомих бізнесменів Фірташа і Фукса

Засідання РНБО / РНБО

У п'ятницю, 18 червня, члени Ради з національної безпеки і оборони (РНБО) прийняли рішення про запровадження повного фулу санкцій проти відомих бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

Як повідомив глава РНБО Олексій Данилов в ході пресконференції після засідання, Фірташ підлягає накладенню санкцій за участь в титановому бізнесі і сировина йде в РФ для військових.

Фукс же фігурує в цьому списку за аналогічну ситуацію в його компанії, яка носила назву Голден Деррік.

Також РНБО додатково перевірить 3 осіб, які потрапили в т.зв. санкційний список "злодіїв у законі" і " кримінальних авторитетів"

"Після першого рішення Ради національної безпеки і оборони було дуже багато звернень щодо деяких осіб, які, на їхню думку, потрапили в ці санкції не зовсім коректно. Тому сьогодні було дано доручення Ради нацбезпеки і оборони щодо трьох осіб: зробити додаткову перевірку (на предмет коректності введення санкцій проти зазначених осіб – ред.) із залученням Служби безпеки, контррозвідки та всіх відповідних органів", — заявив Данілов.

Також Рада нацбезпеки та оборони продовжила на три роки запроваджені три роки тому персональні економічні санкції. Мова йде про рішення РНБО від 21 червня 2018 року.

"21 червня 2018 року РНБО були ухвалені персональні санкції щодо деяких фізичних і юридичних осіб, введених в дію указом номер 176 від 2018 року. Указ передбачав введення санкцій на три роки. 21 червня спливає термін дії цих санкцій. Це виключно юридичні і фізичні особи", - повідомив Данілов.

Крім зазначених санкцій учасники зустрічі розглянули ще чотири питання, одне з яких названо секретним.

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Так, на засіданні розглядалася стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, а також заслуховувалася доповідь Голови Державної служби геології та надр про стан виконання рішення РНБО від 19 березня.

Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше РНБО вирішила запровадити санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".

Пізніше РНБО прийняла рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.