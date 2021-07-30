РНБО запровадила санкції проти трьох контрабандистів і 24 компаній

РНБО запровадила нові санкції / УНІАН

Рада нацбезпеки і оборони під час виїзного засідання 30 липня запровадила санкції проти трьох контрабандистів і 24 пов'язаних з ними компаній.

Як повідомив Секретар РНБО Олексія Данілова на брифінгу, до списку санкцій потрапили один громадянин Німеччини і два громадянина України.

"Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Арст, Валерій Фальковський та Студинець Олександр. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку", - заявив він.

Секретар РНБО також підкреслив, що Міністерство внутрішніх справ запропонувало ввести трьох осіб до списку санкцій.

Раніше список контрабандистів поповнювався пропозиціями Служби безпеки України.

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Санкції проти контрабандистів - про що раніше повідомляв Главред:

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:

Вадимом Альперіним;

Олександром Чудаковим;

Віктором Шерманом;

Олександр Кравченко;

Володимиром Дідухом;

Іваном Бокало;

Валерієм Пересоляком;

Юрієм Кушніром;

Орестом Фирманюком;

Олександром Ериминчуком.

Проти перерахованих громадян також були введені персональні санкції "За контрабандизм".