РНБО запровадила санкції проти трьох контрабандистів і 24 компаній

До списку контрабандистів увійшли ще три людини.
Рада нацбезпеки і оборони під час виїзного засідання 30 липня запровадила санкції проти трьох контрабандистів і 24 пов'язаних з ними компаній.
Як повідомив Секретар РНБО Олексія Данілова на брифінгу, до списку санкцій потрапили один громадянин Німеччини і два громадянина України.
"Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Арст, Валерій Фальковський та Студинець Олександр. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку", - заявив він.
Секретар РНБО також підкреслив, що Міністерство внутрішніх справ запропонувало ввести трьох осіб до списку санкцій.
Раніше список контрабандистів поповнювався пропозиціями Служби безпеки України.
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Санкції проти контрабандистів - про що раніше повідомляв Главред:
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.
Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:
- Вадимом Альперіним;
- Олександром Чудаковим;
- Віктором Шерманом;
- Олександр Кравченко;
- Володимиром Дідухом;
- Іваном Бокало;
- Валерієм Пересоляком;
- Юрієм Кушніром;
- Орестом Фирманюком;
- Олександром Ериминчуком.
Проти перерахованих громадян також були введені персональні санкції "За контрабандизм".