Знімав ночами на телефон: у Бердянську вожатий розбещував дітей у таборі

18-річний хлопець у таборі розбещував дівчаток / pixabay

У Запорізькій області в місті Бердянськ вожатий розбещував дівчаток в дитячому оздоровчому центрі.

Як повідомляють у пресслужбі Національної поліції Запорізької області, 10-річна вихованка табору повідомила про інцидент батькам, а ті негайно викликали поліцію.

"До правоохоронних органів зателефонувала 33-річна жінка і розповіла, що в одному з дитячих таборів вожатий здійснював розпусні дії щодо її 10-річної дочки. У зазначений табір негайно була направлена слідчо-оперативна група і керівництво Нацполіції області", - йдеться в повідомленні.

З дітьми провели бесіду в присутності батьків і психологів і з'ясували, що вранці, 12 серпня, в спальню до дівчаток зайшов 18-річний вожатий. Він думав, що вихованки сплять. З однією з них він зняв білизну, почав торкатися статевих органів і фотографувати свої дії на телефон.

Вожатого поліція затримала відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 18-річний студент з Києва, який в літній час вирішив підзаробити в дитячому таборі.

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Слідчий наразі вирішує питання про повідомлення вожатому про підозру за ознаками порушення ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Слідство по даному інциденту триває, а молодій людині обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. З дітьми працює психолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні 12-річної дівчинки. Як розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області, педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.