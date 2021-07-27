Знесення "хрущовок" в Україні: що потрібно знати і кого це зачепить

Хрущовки планують зносити / соцмережі

Законопроект Мінрегіону, в якому йдеться про знесення застарілих житлових багатоповерхових будинків, пройшов громадські слухання. А це говорить про те, що "хрущовки" все ж знесуть.

В документі йдеться, що під знесення можуть потрапити близько 30 тисяч будинків, в яких на даний момент живуть люди, але які вважаються застарілими.

Також законопроект свідчить, що на місці знесених будівель будуть побудовані нові.

Документ, який пройшов нещодавні громадські слухання, дещо змінений. Тепер для того, щоб виселити мешканців потрібно не 100, а 75% згоди власників "хрущовок".

У Державній службі статистики стверджують, що загальна площа застарілого житлового фонду становить 4,33 млн кв. м. якщо детально, то:

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4646 багатоповерхівок, побудованих до 1919 року;

9693 будинки, побудованих до 1953 року;

7192 багатоповерхівки, побудовані до 1969 року;

5364 будинки, побудовані до 1989 року.

Приймати рішення про знесення буде місцева влада, яка збере підписи мешканців і розробить проекти комплексної реконструкції кварталів.

Куди подітися жителям "хрущовок"?

Законопроект передбачає спочатку будівництво нового житла і тільки потім знесення старого. Тобто, мешканці "хрущовок" переїдуть в нові квартири не тимчасово, а назавжди.

Виходячи з цього, можна вважати, що власникам старих квартир переживати нема про що, тим більше, що механізм розселення старих будинків поки не розроблений, а нові споруди.