Знову зима: в середині літа в Карпатах випав сніг

На горі Піп Іван Чорногірський на межі Прикарпаття та Закарпаття сьогодні погода похмура, температура повітря - близько нуля градусів.
14 червня на одній з найвищих вершин Українських Карпат - горі Піп Іван Чорногірський - зовсім не літня погода. Станом на сьому годину ранку понеділка там лежить сніг.
Погода похмура, температура повітря - близько нуля градусів. Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.
"Станом на 07:00 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с. Температура повітря 0° С", - йдеться у повідомленні.
Як відреагували українці:
"Що, знову зима?"
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Як свідчить прогноз погоди, найнесприятливіша погода в Україні сьогодні, 14 червня, очікується в центральних та в південних областях.
Вдень на Півдні та в Центрі нашої країни очікуються грози, в окремих районах можливий град та шквальний вітер. Синоптик додав, що місцями вітер може розвинути швидкість 15-20 м/с.
Найсерйозніші дощі прогнозуються в Чернівецькій та Вінницькій областях. Сухо в понеділок буде лише в Рівненській області. Максимальна нічна температура - близько +17 градусів. Найтепліше може бути в Одеській області.
Вдень найтеплішу погоду синоптик спрогнозував у Харківській та в Луганській областях - до +27 градусів.
Тим часом народний синоптик Леонід Горбань озвучив прогноз погоди на липень 2021. За його словами, місяць буде спекотним. Стовпчики термометрів піднімуться вище + 30 градусів.