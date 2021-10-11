Зняв білизну і фотографував: у дитячому таборі в Бердянську вожатий розбещував 9-річну дівчинку

Вожатий зняв з дитини білизну, торкався статевих органів і фотографував її / Zakon.kz

У дитячому оздоровчому таборі Бердянська стався шокуючий випадок. 18-річний вожатий розбещував 9-річну дівчинку, коли вона спала. Батьки постраждалої бояться, що хлопець залишиться без покарання.

Інцидент стався влітку. Дівчинка зателефонувала батькам і розповіла, що вона прокинулася і побачила, як 18-річний хлопець зняв з неї білизну, торкався статевих органів і фотографував її на телефон, передає Суспільне.

За словами батька дитини Василя Денисюка, коли він запитав директора табору, чи подзвонила адміністрація в поліцію, він отримав ухильну відповідь. Мовляв, нехай з вожатим розбираються самі батьки, а табір не повинен фігурувати в цій справі.

"Я не погодився, сказав, викликайте поліцію. Згодом у телефонній розмові знову про це запитав, на що знову отримав слизьку відповідь, з чого зробив висновок, що поліцію ніхто не викликав", — розповів батько дівчинки.

Зрештою чоловік сам викликав поліцію. Підозрюваного затримали, а інформація про випадок з дитиною підтвердилася.

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Виявилося, що хлопець раніше багаторазово відпочивав у цьому таборі, а цього року вперше перебував у статусі вожатого, оскільки закінчив перший курс педуніверситету. Хлопця звільнили, а правоохоронці затримали його на вокзалі.

Зараз кривдник дівчинки знаходиться вдома в Києві. Слідчий і прокурор вимагали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але суддя ухвалив рішення відпустити юнака на поруки Запорізького депутата Олега Коломійця, якого, нібито, попросили поручитися батьки хлопця.

Василь Денисюк сумнівається, що зловмисник може отримати покарання за свої дії.

"Наскільки я знаю, табір належить комусь із чиновників. Я зрозумів, що, можливо, ця справа закінчиться тим, що цей випадок залишиться безкарним", — припустив Василь.

9-річна дівчинка зараз перебуває під наглядом психологів.

18-річного киянина звинувачують за ч.2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх особою, на яку покладено обов'язки з виховання потерпілого). У справі тривають експертизи.

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Як повідомляв Главред, в Одесі на лаву підсудних потрапив 52-річний місцевий житель за розбещення і згвалтування 10 неповнолітніх дівчаток. Чоловік створив фейковий аккаунт в соцмережах і під прикриттям фото свого сина знайомився з неповнолітніми, а потім шантажем заманював на зустріч в безлюдному місці.