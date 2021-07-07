Зі шнурками і на нижчих підборах: Міноборони розробило нові туфлі для жінок-військових

Для жінок-військових створили нові туфлі / Facebook

На параді на честь ювілейної річниці Дня Незалежності України 24 серпня у столиці жінки-військовослужбовці маршируватимуть у нових, зручніших, туфлях.

Про це в ході засідання Кабінету Міністрів у середу, 7 липня, заявив Міністр оборони Андрій Таран.

"Минулого тижня був розроблений новий дизайн туфель для парадної форми - зі шнурками і меншими підборами, ніж у тієї моделі взуття, яка була раніше. Ці Експериментальні туфлі закуплять до Дня незалежності", - сказав міністр.

Таран також визнав, що минула модель туфель була дійсно незручною. Однак вважає, що випустити жінок на парад в польовій формі, буде не доречно, так як вони не бойова частина.

Нагадаємо, раніше Міноборони опублікувало фото, як військовослужбовці - представниці прекрасної статі-курсантки одного зі столичних університетів тренуються ходити стройовим кроком в туфлях на високих підборах. Це викликало громадське обурення і відомство звинуватили в сексизмі.

Жінки-депутати з фракції "Європейська солідарність" вручили Міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на шпильці і зажадали провести службове розслідування щодо даної ситуації.