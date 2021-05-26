"Збирався всіх вбити": з'явилися деталі вогняної "атаки" на тролейбус у Києві

У Києві, 26 травня, чоловік кинув пляшку з невідомою легкозаймистою речовиною у громадський транспорт, влаштувавши там пожежу.

Як виявилося, пляшку з горючою сумішшю в тролейбус закинув 28-річний хлопець, якого вже затримали.

Відомо, що інцидент трапився в тролейбусі №37 на вул. Драйзера. В результаті інциденту травмувалася жінка: вона отримала опіки рук, шиї та обличчя після того, як в салоні тролейбуса спалахнула пожежа.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які швидко загасили вогонь і не дали згоріти електротранспорту.

На запитання правоохоронців навіщо чоловік кинув у тролейбус з людьми він відповів, що хотів вбити всіх.

"Вчинив злочин. Кинув пляшку в тролейбус. Хотів вбити всіх. Набриднули.. люди", - заявив чоловік.

У поліції додали, що чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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"Численних жертв серед пасажирів вдалося уникнути завдяки професійним і швидким діям водія тролейбуса, який миттєво відкрив двері, надавши можливість для евакуації і вжив заходів з пожежогасіння", - додали в Київській прокуратурі.

Також слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ст. 15 ч. 2 та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв Главред: